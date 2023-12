Feyenoord in wachtkamer na bizarre comeback in Youth League

Feyenoord Onder 19 heeft op de laatste speeldag van de Youth League een spectaculaire 2-3 zege op Celtic geboekt. Dankzij het winnende doelpunt in de zesde minuut van de blessuretijd maakt de ploeg van trainer Robin van Persie nog kans op de groepswinst.

Feyenoord was voorafgaand aan de wedstrijd tegen Celtic al zeker van een plek in de volgende ronde van de Youth League. Op de laatste speeldag stond voor de Rotterdamse talenten enkel de groepswinst op het spel. Daarvoor moest Feyenoord winnen van Celtic en Atlético Madrid verliezen van Lazio.

De Rotterdammers slaagden er ondanks een 2-0 achterstand halverwege de wedstrijd in om de volle buit te pakken. Een doelpunt van Aymen Sliti in de 68ste minuut leidde de comeback in. Thijs Kraaijeveld maakte vlak voor tijd de gelijkmaker, waarna diep in blessuretijd Nesto Groen voor de 2-3 tekenen.

Later op de dinsdag komt Feyenoord erachter of de spectaculaire zege op Celtic genoeg is voor de groepswinst. De wedstrijd tussen Atlético Madrid en Lazio is om 16.00 uur begonnen. Op het moment van schrijven leiden de Italianen met 0-1.