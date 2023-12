'Feyenoord strijdt met Zenit en Juventus om Servisch toptalent (18)'

Feyenoord wordt door de Spaanse krant MARCA gelinkt aan het Servische toptalent . De 18-jarige spits van Rode Ster Belgrado maakt dit seizoen een uitstekende indruk en zou daarom ook worden gevolgd door niet de minsten: het Russische Zenit Sint-Petersburg én de Italiaanse grootmacht Juventus.

Mijatovic is tegenwoordig een echte spits, maar speelde daarvoor jarenlang vanaf de vleugel. Dat leverde hem in zijn vaderland de bijnaam 'Beckham' op, weet de Spaanse krant te melden. In de Servische competitie staat hij deze jaargang inmiddels al op acht treffers in dertien wedstrijden, waaronder een hattrick in het met 1-4 gewonnen duel bij Spartak Subotica van afgelopen zaterdag.

Artikel gaat verder onder video

Ook mocht de jonge spits, geen familie van zijn illustere naamgenoot Predrag Mijatovic, dit jaar vier keer als invaller opdraven in de Champions League. Vorige week raakte hij in de laatste groepswedstrijd tegen de reeds geplaatste titelhouder Manchester City nog tweemaal de paal, waardoor de Europa Cup 1-winnaar van 1991 het thuisduel met de Engelsen met 2-3 verloor.

Het vermeende Feyenoord-target is bijzonder all round, betoogt Marca. "Hij kan overweg in de kleine ruimte, maar heeft ook genoeg snelheid om in de vrije ruimtes te duiken", wordt zijn spel omschreven. "Bovendien heeft hij ondanks het feit dat hij niet bijzonder groot is (1.79 meter, red.) al meerdere keren gescoord met het hoofd en acrobatische schoten", vervolgt de krant. Feyenoord heeft volgens de Spaanse krant al scouts naar Belgrado gezonden om de spits met eigen ogen aan het werk te kunnen zien, maar dat zou dus ook gelden voor Zenit en Juventus.