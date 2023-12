Giménez was kwaad op zichzelf: ‘Daar heb ik wel een tijdje mee geworsteld’

heeft het er moeilijk mee gehad dat hij de eerste twee wedstrijden in de groepsfase van de Champions League aan zich voorbij moest laten gaan. De Feyenoord-spits kreeg vorig seizoen in de return tegen AS Roma in de kwartfinale van de Europa League een rode kaart, die hem twee wedstrijden schorsing opleverde. Daardoor moest hij niet alleen het thuisduel met Celtic, maar ook het bezoek aan Atlético Madrid missen.

De avond van 20 april van dit jaar werd er voor Feyenoord en vooral Giménez eentje om snel te vergeten. De Rotterdammers reisden dankzij een 1-0 overwinning een week eerder in de eigen Kuip met een voordeel af naar Rome voor de tweede ontmoeting met de formatie van AS Roma. Ze leken zich dankzij de gelijkmaker van Igor Paixão te gaan plaatsen voor de halve finale van de Europa League, maar een late treffer van Paulo Dybala stak daar een stokje voor. AS Roma en Feyenoord gingen verlengen en daarin trok de thuisploeg uiteindelijk aan het langste eind (4-1).

Artikel gaat verder onder video

Giménez liet in de verlenging een enorme kans liggen en pakte tot overmaat van ramp ook nog een rode kaart. Daarover voelt de Feyenoord-topschutter meer woede dan zijn mislukte ‘panenka’ in de uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk. “Ik ben zelf meer kwaad over die rode kaart dan die strafschop. In Stadio Olimpico was ik gefrustreerd dat we eruit vlogen in de Europa League, terwijl we zo dichtbij waren”, vertelt Giménez in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Ik speelde slecht in Rome. Die bal viel ertussen en ik raakte Gianluca Mancini. Ik was niet specifiek op zoek naar hem, hoor. Al die verdedigers hadden ‘ga naar huis, ga gewoon naar huis’ geroepen in die wedstrijd. Ik sprak Mancini na afloop nog, zei sorry. Hij kon het wel hebben.”

De Italiaan ging met zijn ploeg immers een ronde verder, terwijl het Europese avontuur van Feyenoord en Giménez ten einde was. Het duurde vervolgens nog wel even voordat de Mexicaan zijn rentree maakte in Europa. “Later werden we kampioen en kwam het besef dat ik twee wedstrijden in de Champions League zou gaan missen. Daar heb ik wel een tijdje mee geworsteld. Celtic-thuis en Atlético Madrid-uit, daar was ik graag bij geweest”, aldus Giménez. Zonder de topschutter zegevierde Feyenoord tegen Celtic (2-0). Ook in Madrid was de ploeg van trainer Arne Slot de betere partij, maar verloor het wel (3-2). Giménez was in de derde groepswedstrijd tegen Lazio weer inzetbaar en meteen tweemaal trefzeker. Hij kon echter niet voorkomen dat Feyenoord in de groepsfase al uit het miljardenbal werd geknikkerd.

Feyenoord en Giménez krijgen over een paar maanden de kans om revanche te nemen op AS Roma. De clubs werden anderhalve week geleden tijdens de loting voor de tussenronde van de Europa League wederom aan elkaar gekoppeld. Feyenoord en AS Roma stonden in 2022 tegenover elkaar in de finale van de UEFA Conference League (0-1) en een paar maanden geleden dus in de kwartfinale van de Europa League. Is drie keer scheepsrecht voor de Rotterdammers?