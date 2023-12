Hartman reageert op kritiek, ook Teze laat van zich horen: 'Ik ben oké, alleen wat hoofdpijn'

voelt zich genoodzaakt om te reageren op de kritiek die hij over zich heen krijgt na de botsing met tijdens de topper tussen Feyenoord en PSV van zondagmiddag. De Feyenoord-verdediger kwam met zijn hoofd hard in aanraking met dat van Teze. Laatstgenoemde moest zich meteen laten vervangen. Er bestaat veel onbegrip voor het feit dat Hartman geen kaart kreeg voor die actie.

De ontmoeting tussen Feyenoord en PSV in De Kuip was nog maar een paar minuten onderweg toen de hoofden van Hartman en Teze hard met elkaar in aanraking kwamen. PSV besloot om Teze direct te wisselen, terwijl Hartman de eerste helft nog wel uitspeelde. Laatstgenoemde werd in de rust alsnog gewisseld. Hij liet na afloop op Instagram weten dat hij na 25 minuten het gevoel kreeg dat hij opeens op het veld stond en zich van het eerste deel van de wedstrijd niets meer kon herinneren.

Hartman heeft zich maandagmorgen opnieuw op Instagram gemeld, ditmaal in een reactie op de kritiek die hij over zich heen krijgt. Veel mensen vonden het een wilde actie van de vleugelverdediger en zijn stomverbaasd dat Danny Makkelie niet eens een gele kaart trok. Jeroen Kapteijns van De Telegraaf denkt dat de scheidsrechter er goed aan had gedaan om Hartman te bestraffen met geel. “Niet verstandig dat de dokter van Feyenoord Hartman nog 34 minuten laat spelen waarna ze er in de rust achter komen dat hij een deel van de film kwijt is en hij alsnog gewisseld wordt. Een gele kaart voor gevaarlijk inkomen was hier bovendien wellicht gepast geweest”, schrijft Kapteijns.

Hartman en Teze hebben inmiddels contact gehad over het incident. “Het eerste wat ik gedaan heb is uiteraard Teze een berichtje sturen nadat ik hem in het stadion al gesproken had en mijn excuses had aangeboden, maar dat weet de buitenwereld helaas niet”, reageert Hartman onder een post van ESPN op Instagram. Ook Teze heeft inmiddels van zich laten horen. “Ik kan me niks meer herinneren van wat er is gebeurd. Alles wat er is gebeurd tussen het veld oplopen tot en met dat ik bij de fysio lag weet ik niet meer. Voor de rest ben ik oké, alleen wat hoofdpijn. En wat ik me wel kan herinneren is dat we hebben gewonnen”, aldus de PSV-verdediger.