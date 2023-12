Hartman verrast met optreden als analist bij compleet andere sport

is donderdagavond te gast in de dartsstudio van Viaplay. De linksback van Feyenoord schuift aan voor de avondsessie van het WK darts.

Het bezoek van Hartman is live op tv aangekondigd door Koert Westerman. "Weet je wie er vanavond in de studio is? De linksback van Feyenoord en Oranje: Quilindschy Hartman. Jij moet hopen dat het uitloopt vanmiddag", richt de presentator zich tot analist Martijn Kleermaker, die fan is van Feyenoord. "In principe maakt het me niet zo heel veel uit naast wie ik kom te zitten, maar dat had ik uiteraard wel geinig gevonden", reageert hij.

Hartman kwam woensdagavond met Feyenoord voor de laatste keer dit kalenderjaar in actie en heeft nu vakantie. In de eerste week van januari reist de ploeg van trainer Arne Slot af naar Marbella, waar de Rotterdammers zich zullen voorbereiden op het tweede deel van het seizoen.