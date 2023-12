Maurits Hendriks krijgt volgende tik bij Ajax: 'Sjaak Swart zei onlangs tegen hem...'

Maurits Hendriks krijgt van alle kanten kritiek. Volgens onder anderen Mike Verweij en Chris Woerts ziet bijna iedereen binnen Ajax de Chief Sports Officer liever vandaag dan morgen vertrekken. Ook Henk Spaan doet een duit in het zakje wat betreft de kritiek op Hendriks.

““Hé, werk jij hier nog steeds?” zei Sjaak Swart onlangs op de Toekomst tegen hem. Dan lig je niet heel goed in de groep, hoor”, schrijft Spaan in Het Parool over de Chief Sports Officer van de Amsterdammers, die behoorlijk onder vuur ligt in de Johan Cruijfff Arena. “De bus terug naar Amsterdam werd donderdagavond door hem zachtjes de ‘losers bus’ genoemd”, zinspeelde Spaan op de losersvlucht die Hendriks in dienst van het NOC*NSF bij de Olympische Spelen ooit organiseerde. “Maurits kan namelijk niet tegen zijn verlies.”

Spaan ziet echter dat Hendriks zelf ook een (groot) aandeel heeft in het feit dat er zo weinig gewonnen worden door Ajax. “Toch dwingt zijn zwarte kant hem voortdurend beslissingen te nemen die winnen enorm moeilijk maken. Het is een vorm van zelfdestructie die je vaker ziet. Iemand is bang om de gracht in te fietsen, wordt onzeker en fietst de gracht in. Dat is Maurits ten voeten uit.”

Volgens Spaan heeft hij ook impact op de spelers van Ajax. “De spelers van Ajax zitten in het dagelijks leven de hele dag te gamen met grote koptelefoons op en de gordijnen dicht. Er is voor hen geen financiële noodzaak om naar buiten te gaan. Het geld stroomt gewoon binnen zonder dat ze er veel voor hoeven te doen. Uurtje trainen, dat is het wel. Ze danken hun welstand vooral aan Maurits Hendriks.”