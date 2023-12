Ajacieden laten zich kennen na bekerblamage: 'Triest voor zo'n grote club'

René van der Kooij, de trainer van bekersensatie USV Hercules, is bijzonder teleurgesteld in het gedrag van Ajax rond het bekerduel van donderdagavond. De oefenmeester van de Utrechtse club onthult dat helemaal niemand van de Amsterdammers na de wedstrijd, die in een 3-2 overwinning voor de amateurs eindigde, de moeite nam om hem met die prestatie te feliciteren.

In gesprek met het Algemeen Dagblad blikt Van der Kooij terug op wat ongetwijfeld het hoogtepunt van zijn trainersloopbaan vormt: het uitschakelen van Ajax in de tweede ronde van de KNVB Beker. Voor het gedrag van de Amsterdammers na het duel heeft hij echter geen goed woord over: "Weet je hoeveel mensen van Ajax mij na de wedstrijd gefeliciteerd hebben? Precies nul! Dat de spelers daar geen zin in hadden, snap ik. Maar dat niet één trainer, staf- of bestuurslid naar mij toe is gekomen, vind ik triest voor zo’n grote club waar ze ooit met een 1 op de stropdas rondliepen", aldus Van der Kooij.

Toch overheerst een dag na de wedstrijd vooral trots bij Van der Kooij, die voor het duel met Ajax aan zijn spelersgroep bekendmaakte dat hij ook volgend seizoen doorgaat bij Hercules. "Ik heb ongelofelijk genoten. Van de sfeer in het stadion en van de manier waarop mijn spelers ons tactisch plan tot in de puntjes uitvoerden", zegt de succestrainer, die ondanks de sensationele zege zelfs nog een puntje van kritiek op zijn spelers uit. "Door ze in de beginfase onder druk te zetten, wilden wij hen het gevoel geven dat er niets te halen viel. Na twee minuten was al zichtbaar dat we mee konden komen met dit Ajax, al vond ik ons na de 1-0 iets te apathisch."

'Nog nooit van verloren'

Bij de loting van de achtste finale werd Hercules gekoppeld aan SC Cambuur, de huidige nummer zes van de Keuken Kampioen Divisie. Na het uitschakelen van Ajax had Van der Kooij opnieuw op een grote naam gehoopt, al biedt de confrontatie met de ploeg van Henk de Jong hem wel hoop op meer: "Ik had liever nog een keer een topploeg uit de eredivisie gehad. Aan de andere kant, ook van Cambuur heb ik nog nooit verloren. Misschien komen we nog verder dan de achtste finales", aldus Van der Kooij.