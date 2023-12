Humberto Tan frustreert tv-kijker tijdens voorbeschouwing Celtic - Feyenoord: 'Bizar dit'

Humberto Tan, Theo Janssen en Giovanni van Bronckhorst hebben zich woensdagavond tijdens de voorbeschouwing op de wedstrijd tussen Celtic en Feyenoord de woede van tv-kijkers op de hals gehaald. Terwijl op Celtic Park het welbekende You'll Never Walk Alone klonk, werd er in de studio van RTL 7 gewoon doorgepraat.

Dat werd Tan, Jansen en Van Bronckhorst niet in dank afgenomen. Op social media klinkt er de nodige kritiek op het drietal. "Indrukwekkend You'll Never Walk Alone op Celtic Park en in de studio zitten ze er doorheen te ouwehoeren. Dan snap je het niet", schrijft iemand. "Bizar dit. Gewoon door You'll Never Walk Alone heenlachen en ouwhoeren", doet een ander zijn beklag.

Artikel gaat verder onder video

Feyenoord speelt woensdagavond op bezoek bij Celtic zijn laatste wedstrijd in de groepsfase van de Champions League. Voor de Rotterdammers staat er weinig meer op het spel. Feyenoord kan zich niet meer plaatsen voor de volgende ronde van de Champions League en is al verzekerd van een plekje in de play-offs van de Europa League.