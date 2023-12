Ihattaren meldt zich op Instagram en lijkt nieuw avontuur serieus te nemen

heeft een aantal dagen nadat hij bij Slavia Praag is gepresenteerd als nieuwe aanwinst van zich laten horen op sociale media. De aanvallende middenvelder lijkt zijn avontuur bij de Tsjechische club serieus te nemen, want hij is op zondagochtend in de sportschool van de club te vinden.

Op Instagram plaatst Ihattaren zondagochtend een story waarop te zien is dat de geboren Utrechter aan het sporten is in de fitnessruimte van Slavia Praag, waar hij maandag een contract ondertekende voor één seizoen, met een optie voor drie extra seizoenen, Het is voor Ihattaren een nieuwe kans in het betaalde voetbal na een aantal mislukte avonturen. Afgelopen zomer leek de de middenvelder nog te tekenen bij Samsunspor, maar bij de Turkse club vertrok hij al na een aantal dagen.

"Mohamed is een groot talent van het Nederlandse voetbal en toonde op jonge leeftijd al zijn grote kwaliteiten", schreef Slavia Praag in een persbericht nadat Ihatarren zijn contract ondertekende. "Helaas heeft het overlijden van zijn vader (in oktober 2019, red.) hem geschokt en veel impact gehad op zijn ontwikkeling en carrière", werd er aan toegevoegd.