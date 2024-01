Ingreep van Bassey leidt pijnlijke afsluiting van 2023 in voor Arsenal

Arsenal gaat met een kater het nieuwe jaar in. De ploeg van trainer Mikel Arteta is in de laatste wedstrijd van 2023 met 2-1 onderuit gegaan tegen Fulham. Liverpool gaat zodoende als koploper van de Premier League de jaarwisseling in.

Arsenal had bij een zege op Craven Cottage de koppositie in de Engelse competitie heroverd. De wedstrijd begon goed voor de mannen van Arteta. Al in de vijfde minuut opende Bukayo Saka de score namens de bezoekers. Hij schoot van dichtbij raak nadat een door Bernd Leno gekeerd schot van Gabriel Martinelli voor zijn voeten belandde.

Een ingreep van Calvin Bassey leidde de 1-1 van Fulham in. Met een tackle ontfutselde hij Saka de bal, waarna de thuisploeg in de counter via Raúl Jiménez op gelijke hoogte kwam. Het matig spelende Arsenal incasseerde een kwartier na rust de volgende dreun. Na een scrimmage knalde Bobby Decordova-Reid de 2-1 tegen de touwen.

Arsenal mocht vlak voor tijd van geluk spreken dat het niet ook een derde goal om de oren kreeg toen een vrije trap van Andreas Perreira op de lat eindigde. De ploeg van Arteta zette daar nauwelijks wat tegenover en stapte dan ook met een terechte nederlaag van het veld. The Gunners gaan als nummer vier van de Premier League het nieuwe jaar in. Fulham stijgt naar de dertiende plaats.