Jan Boskamp komt met nieuwe verspreking: 'Bedoel je die oude Nissan, Jan?'

Feyenoord-icoon Jan Boskamp staat bekend om de vele versprekingen van namen als tv-analist. Het lijstje van namen die hij op een andere manier uitspreekt dan zou moeten – van Mark-Jan Fledderus, Danny Koevermans tot aan Sekou Cissé – is al erg lang, maar daar is zondagochtend weer een volgende verspreking bijgekomen omtrent PSV-middenvelder .

Boskamp werd gevraagd naar de verschillen tussen Feyenoord en PSV en noemde een voorbeeld van eerder deze week. “Als je de wissels zag van PSV tegen Sevilla, die scoren alle drie. Yorbe Vertessen met wat geluk, Subaru die scoort…”, zei Boskamp bij Goedemorgen Eredivisie. Enig gelach kwam vervolgens op in het vraaggesprek, waarop de 75-jarige analist verbaasd opkeek.

Artikel gaat verder onder video

“Ga je ook lopen zeiken?”, vroeg hij aan presentator Jan Joost van Gangelen. “Ik dacht je bedoelt een oude Nissan, een Subaru. Maar hij heet Saibari”, lachte Van Gangelen. “Ja, dat zeg ik toch, Subaru. Die scoorde. En dat maakte het verschil. Dat is de grote voorsprong die ze op ons hebben vanaf de bank.”

Toch is Boskamp vertrouwen in een goede afloop voor Feyenoord tegen PSV. “Verleden jaar en het jaar ervoor deden we het ontzettend goed tegen PSV. In De Kuip zitten vijftigduizend mafkezen en daar hoor ik zelf ook bij. Als we verliezen ben ik doodziek.” Dat het minder gaat bij Feyenoord, wil Boskamp niet horen. “Twee jaar geleden als we tegen Atlético Madrid speelden en we verloren, zeiden we: ‘we hebben goed ons best gedaan.’ Nu lopen we te zeiken als we verliezen en zijn we kwaad. Dat is veranderd omdat we zo dominant voetballen en dat is een compliment.”