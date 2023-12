Derksen vol walging: ‘Hij kleineert een medespeler... Wisselen! Moet je nooit pikken’

Johan Derksen heeft zich zondag geërgerd aan Riechedly Bazoer in het kansloos door AZ verloren duel met PSV (0-4). De ervaren analist is van mening dat de verdediger zich in de eerste helft oncollegiaal gedroeg jegens Hobie Verhulst, ploeggenoot en doelman van AZ.

AZ speelde zondag al vroeg een verloren wedstrijd. PSV leidde binnen zestien minuten met 0-3 door doelpunten van Luuk de Jong, Ismael Saibari en Sergiño Dest. Bazoer liet zijn frustraties in de 22ste minuut de vrije loop, toen hij in woord en gebaar zijn onvrede liet blijken over een actie van Verhulst.

Bazoer wilde bij een verdedigende actie dat Verhulst uit zou komen om de bal op te pakken. De keeper aarzelde, waarna Bazoer de bal zelf over de zijlijn schoot. Vervolgens maakte hij in woord en gebaar zijn frustratie kenbaar. "Ik heb me geërgerd aan Bazoer", zegt Derksen maandagavond in het televisieprogramma Vandaag Inside.

"Bazoer kan lekker voetballen, met die kousjes naar beneden, als hij de bal heeft. Maar hij moet daar die achterhoede dirigeren. Nou, het was één grote chaos. Hij wint geen duel, alleen als hij de bal krijgt doet hij wat leuks”, gaat de analist verder. "En dan gaat hij verdorie die keeper, die al niet overloopt van zelfvertrouwen, met een denigrerend gebaar even voor lul zetten… Als ik de trainer was geweest, had ik hem meteen gewisseld. Dat moet je nooit pikken dat hij een medespeler kleineert voor het oog van het publiek." Verhulst is normaal gesproken de derde doelman van AZ, maar mocht door blessures van eerste keeper Mathew Ryan en reserve Rome Jayden Owusu-Oduro opdraven tegen PSV.