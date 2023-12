John van 't Schip en Ajax-supporters verschillen van mening over één Ajacied

John van 't Schip is tevreden over de ontwikkeling van Ar'Jany Martha bij Ajax. De linksback, die van oorsprong een linksbuiten is, kreeg de afgelopen weken van de supporters van Ajax een tik op zijn vingers vanwege zijn verdedigende kwaliteiten, maar Van 't Schip is zeer tevreden met de manier waarop de verdediger zich staande houdt.

Na de wedstrijd van Ajax in De Goffert tegen NEC (1-2 winst) kreeg Martha op sociale media stevige kritiek van de Ajax-supporters, nadat de linksback zich eenvoudig liet passeren op de achterlijn en zo een tegendoelpunt mogelijk maakte. Er zijn vaker vraagtekens gezet bij de verdedigende capaciteiten van Martha, maar Van 't Schip wil zich richten op het positieve: "Dit is momenteel gewoon de selectie en hij doet het uitstekend", aldus de coach van Ajax.

Artikel gaat verder onder video

"Het is een jonge speler en ook hij maakt mee dat hij opeens vijf, zes wedstrijden op rij speelt. Als je als jonge speler begint, zijn de verwachtingen niet zo hoog. Dan gaat het vaak wat gemakkelijker. Nu neemt de druk toe en worden de verwachtingen hoger", merkt de coach op. "Dat is voor hem ook nieuw en daar moet hij mee omgaan. We zijn zeer tevreden over wat hij nu bijdraagt en hoe hij het team ondersteunt, maar we weten dat hij geen natuurlijke linksback is," zegt Van 't Schip, die het niet lijkt eens te zijn met de kritiek op Martha.

Opvallend is dat de als aanvaller opgeleide voetballer bij Ajax momenteel de voorkeur krijgt boven een speler als Borna Sosa, die het bij het Duitse Stuttgart uitstekend deed als linksback en ook uitkomt voor de nationale ploeg van Kroatië. John van 't Schip laat sinds zijn komst zien niet bang te zijn om jonge spelers, die al ervaring hebben opgedaan bij Jong Ajax, in het diepe te gooien.