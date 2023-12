Joseph Oosting verpestte voetbalcarrière van mateloos populaire volkszanger

FC Twente-trainer Joseph Oosting is de neef van volkszanger Jannes, die een platte vinger te danken heeft aan de trainer van de Tukkers. Zo heeft Oosting onthuld in een uitgebreid interview met Voetbal International, waarin met hem terug wordt gekeken naar zijn periode bij WKE (Woonwagenkamp Emmen).

Bij de Drentse amateurclub was Oosting zelf jarenlang actief, maar ook huidig volkszanger Jannes heeft daar zijn verleden op het voetbalveld. De populaire artiest is een neef van de oefenmeester van de trainer van FC Twente, die er zelf onbewust voor heeft gezorgd dat dat de voetbalcarrière van de vijftigjarige Emmenaar vroegtijdig ten einde kwam: "We zijn samen opgegroeid en ik heb hem iets gegeven voor het leven: een hele platte vinger. We waren eens samen aan een fiets aan het sleutelen. Ik draaide het wiel door, zijn vinger zat ertussen...", zegt Oosting in gesprek met VI.

Dat was voor Jannes, die actief was als keeper bij WKE, slecht nieuws voor zijn voetbalcarrière. Oosting geeft aan dat de voetbalwereld echter weinig gemist heeft en dat het Jannes zijn huidige carrière zelfs ten goede kwam. Als reservedoelman van het eerste elftal stond hij namelijk regelmatig te zingen in de kantine van WKE en inmiddels staat zijn agenda vol met optredens door heel het land heen. Oosting is trots op zijn neef: "Knap wat hij allemaal heeft bereikt, maar Jannes kan beter zingen dan keepen", zegt de trainer van de Tukkers met een lach op zijn gezicht.