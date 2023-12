Koeman zal blij zijn met Ajax: ‘Zet hij dit door, dan is hij richting het EK gewoon een valide optie om mee te beginnen’

Arman Avsaroglu en Jeroen Stekelenburg zijn erg te spreken over de ontwikkeling die doormaakt. De centrumspits van Ajax was nog niet zo lang geleden het mikpunt van kritiek bij onder anderen Ronald Koeman en Marco van Basten, maar behoort inmiddels wekelijks tot de uitblinkers bij de Amsterdammers. Avsaroglu denkt, als Brobbey deze lijn doortrekt, dat hij een serieuze optie is voor een basisplaats bij het Nederlands elftal tijdens het EK in Duitsland.

In de NOS Voetbalpodcast wordt de opmars van Ajax onder John van ’t Schip besproken. De recordkampioen van Nederland stond op 2 november, toen Van ’t Schip voor het eerst langs de lijn stond in de thuiswedstrijd tegen FC Volendam, nog helemaal onderaan in de Eredivisie. Nog geen anderhalve maand later is Ajax de huidige nummer vijf, met nog ‘maar’ negen punten minder dan AZ en FC Twente. Naast het collectief lukt het ook een aantal spelers zich steeds nadrukkelijker te laten gelden. “Met name Brobbey, maar dat traject is al een tijdje ingezet en dat lijkt nu ook steeds sneller te gaan”, reageert Avsaroglu op de vraag welke spelers bij Ajax de laatste tijd een goede indruk maken.

“We zagen allemaal wel de potentie die hij in zich had, maar tot aan vorig seizoen en dat is pas kort geleden, kon hij nog geen negentig minuten spelen”, vervolgt Avsaroglu. “Nu hij fysiek sterker wordt en het afwerken beter gaat, zie je wat voor fantastische spits dit kán worden. Ik ben daar nog voorzichtig in, maar zet hij dit door, dan is hij richting het EK gewoon een hele valide optie om mee te beginnen bij het Nederlands elftal.” Brobbey kreeg nog niet zo lang geleden de volle wind van voren van Koeman en Van Basten, maar sinds zijn optreden tegen Olympique Marseille wordt hij bedolven onder de complimenten. “Er was één doelpunt, volgens mij het eerste doelpunt tegen Marseille, dat je dacht: dit wil ik nou ook eens zien van Brobbey, namelijk dat hij even inhoudt en daarna afmaakt”, zegt Stekelenburg.

Volgens Stekelenburg was Brobbey tot voor kort nog een ‘one-trick pony’. In andere woorden: het was erg voorspelbaar wat hij ging doen. “Altijd maar die kont erin. Hij liep bij wijze van spreken tien meter naar achter met de bal in zijn bezit, niemand kon erbij komen. Maar nu is hij aan het variëren. Loopt hij in de diepte, in het afmaken varieert hij. En ik ben het met Arman (Avsaroglu, red.) eens dat hij in potentie een geweldenaar is.” Brobbey was afgelopen zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam met een doelpunt nog belangrijk voor Ajax. “Hij is écht een wapen natuurlijk. Zoals hij die 1-0 maakt afgelopen weekend. Dat is bijna niet te verdedigen.”