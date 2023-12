Kwakman duidelijk over mogelijke functie bij Volendam: 'Als ik de nieuwe Mats Wieffer zie...'

Kees Kwakman gaat geen functie bekleden bij FC Volendam, dat zowel sportief als bestuurlijk in crisissferen verkeert. De oud-verdediger reageert als analist bij ESPN op een verhaal in De Telegraaf, waarin gesteld werd dat de club hem in een zogeheten klankbordgroep zou willen betrekken bij het beleid.

Kwakman is in De Kuip aanwezig om samen met Mario Been de analyse te verzorgen bij het duel tussen Feyenoord en de club uit het visserdorp waarbij hij zijn spelersloopbaan begon én afsloot. Presentator Jan Joost van Gangelen laat er geen gras over groeien en valt direct met de deur in huis: "Kees Kwakman, klankbord technische zaken FC Volendam. Ga je ervandoor?"

Artikel gaat verder onder video

"Een bakje koffie is wel lekker af en toe, maar nee: ik ga geen functie bekleden bij FC Volendam", is de veertigjarige analist duidelijk. "Er moeten eerst even wat andere zaken op orde gesteld worden", verduidelijkt hij zijn standpunt. Toch zal hij de club desgevraagd wel 'los' van advies voorzien: "Als ze mij vragen over een speler, ook andere mensen of clubs doen dat weleens... als ik de nieuwe Mats Wieffer zie, dan vertel ik het eerst aan Volendam. En daarna aan Excelsior", voegt hij daar met een kwinkslag richting Been aan toe.

Volg hier live het duel tussen Feyenoord en FC Volendam

Traininkie

Van Gangelen concludeert dat Kwakman dus een 'Guus Hiddink-rol' zal gaan vervullen bij Volendam: "Die drinkt af en toe een bakje koffie op De Herdgang." Maar ook zover wil Kwakman niet gaan: "Ik ben daar sowieso 's ochtends en kijk vaak wel even een traininkie. Maar een functie, dat ga ik niet doen, nee."