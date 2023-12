Kwakman heeft grote twijfels over één speler en adviseert PSV transfermarkt op te gaan

Kees Kwakman is niet overtuigd van de kwaliteiten van PSV-doelman . De Argentijnse doelman ging zondagmiddag opzichtig in de fout bij de treffer van Feyenoord-spits Santiago Giménez. Kwakman zou het niet gek vinden als PSV in de transferperiode om zich heen gaat kijken of het mogelijk is om een nieuwe doelman naar het Philips Stadion te halen.

ESPN-presenator Milan van Dongen vraagt in het programma Dit was het Weekend op ESPN of PSV in de winterstop een nieuwe doelman naar Eindhoven moet halen, aangezien Benítez niet vrijuit ging bij de 1-2 van Feyenoord. Kenneth Perez was het daar niet mee eens, maar Kwakman kan zich wel vinden in de woorden van Van Dongen: "Ze hebben maar zes goals tegen, maar ik ben niet overtuigd."

Artikel gaat verder onder video

"Ik weet het niet. Ik zeg niet dat hij het niet goed doet hoor, want van zes tegengoals kan je weinig zeggen, maar dit is toch ook een hele rare actie?", zegt Kwakman op het moment wanneer de beelden van de treffer van Giménez worden getoond. "Als je dan toch zo veel miljoenen krijgt, Milan. Ik zit op jouw lijn hoor, tuurlijk wel", doelt Kwakman op het halen van een nieuwe keeper.