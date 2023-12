Lasse Schöne uit grote onvrede: 'Het is belachelijk, ongekend'

vindt het ‘belachelijk’ dat NEC woensdag moet afreizen naar Alkmaar om de wedstrijd tegen AZ af te maken. De wedstrijd werd op 29 oktober gestaakt, nadat Bas Dost door een ontstoken hartspier in elkaar zakte op het veld. Er waren nog ongeveer vijf minuten blessuretijd te spelen.

NEC stond met 1-2 voor en heeft dus een grote kans om drie punten te mogen bijschrijven. Toch kijkt Schöne niet uit naar de hervatting. “Nee, het is natuurlijk belachelijk dat we terug moeten voor zes minuten voetbal. Daar zitten we vier uur voor in de bus. Ongekend. Het is ook niet echt een wedstrijd waar je graag aan herinnerd wordt. En dan moet je terug. Maar het is niet anders”, zegt hij tegen ESPN.

Schöne speelde zondagmiddag met NEC thuis tegen Ajax. Die wedstrijd verloor NEC met 1-2. In de slotfase maakte NEC de aansluitingstreffer, maar de gelijkmaker bleef uit. “Je gaat natuurlijk alles op alles spelen. Eigenlijk moeten we meer ballen erin pompen, het duurde bij vlagen wat te lang bij ons. Op het laatst hebben we er wel alles aan gedaan”, zegt Schöne.

“In de eerste helft kwamen we nog wel onder de druk vandaan en creëerden we wat kansen”, vervolgt de aanvoerder van NEC. “Ze hebben moeite met onze buitenspelers die naar binnen gaan. Maar dat deden we wel te weinig. Daar lag wel wat ruimte. De paar keer dat we het deden, werden we gevaarlijk. In de tweede helft hebben we te weinig gecreëerd.”