Ljungberg wil iets kwijt over Bergkamp: 'Ik hoop dat hij het niet erg vindt dat ik dit vertel'

Freddie Ljungberg heeft in de documentaireserie Freddie Ljungberg's Unseen onthuld dat Dennis Bergkamp de beste afmaker is met wie hij ooit heeft samengespeeld. Aan de hand van een anekdote illustreert de oud-speler van Arsenal waarom hij dat vindt.

Ljungberg en Bergkamp speelden tussen 1998 en 2006 samen bij Arsenal en wonnen in die tijd onder meer twee keer de Premier League. "Vaak wordt me gevraagd wie de beste speler is met wie ik heb gespeeld. Dat vind ik een onmogelijke vraag om te beantwoorden. Ik kan wel zeggen wie de beste afmaker is: Dennis Bergkamp. Als hij in bepaalde posities kwam, wist je dat hij ging scoren. Daar twijfelde ik nooit aan", aldus de oud-aanvaller.

Artikel gaat verder onder video

"Een leuke anekdote", gaat Ljungberg verder. "Hopelijk vindt hij het niet erg dat ik dit vertel. We namen een aantal corners en dat ging niet zo goed. Daar was hij volgens mij niet zo blij mee. Na de training zei hij: je hebt daar de goal en je aan deze kant, dan kun je met je rechtervoet de bal in de goal draaien. Hij deed het één keer voor en draaide de bal zo in de kruising van de verre hoek. Hij zei: zo makkelijk is het. Dus ja, als je de bal van zo'n afstand overal kunt neerleggen, dan ben je best goed."

Ljungberg beleefde in dienst van Arsenal de hoogtijdagen van zijn carrière. Tussen 1998 en 2007 kwam hij uit voor de Londense club. Daarna speelde hij nog voor West Ham United, Seattle Sounders, Chicago Fire, Celtic, Shimizu S-Pulse en Mumbai City.