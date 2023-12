Luis Suárez vertelt geweldige anekdote over Ajax - FC Barcelona: ‘Messi zei tegen me: hey, dikke’

heeft onthuld hoe de legendarische voorhoede ‘MSN’ - bestaande uit , Suárez zelf en - tot stand kwam bij FC Barcelona. Dat gebeurde niet op een training of tijdens een competitieduel in Spanje, maar op bezoek bij Ajax in de groepsfase van de Champions League. Suárez begon in de Johan Cruijff ArenA nog als rechtsbuiten, maar Messi had al snel door dat dat niet ging werken.

FC Barcelona baarde in de zomer van 2014 toch wel het nodige opzien met de komst van Suárez. De Uruguayaan had zich in de jaren ervoor bij Liverpool weliswaar ontpopt tot een van de beste aanvallers van de Premier League en op de Europese velden, maar liet zich een paar maanden voor zijn transfer naar Spanje van zijn slechtste kant zien. Tijdens het groepsduel tussen Uruguay en Italië op het WK in Brazilië zette Suárez letterlijk zijn tanden in de schouder van Giorgio Chiellini. Die actie leverden de oud-speler van FC Groningen en Ajax een maandenlange schorsing op.

Artikel gaat verder onder video

Het duurde daardoor even voordat FC Barcelona een beroep kon doen op Suárez. De Uruguayaan maakte uitgerekend in de Clásico tegen Real Madrid zijn officiële debuut in het shirt van de Blaugrana. Niet als spits, maar op de rechtsbuitenpositie. Toenmalig FC Barcelona-trainer Luis Enrique liet Suárez vervolgens nog een paar wedstrijden op die plek staan, maar daar kon hij niet de speler zijn die hij was bij Liverpool. Ook in de uitwedstrijd tegen Ajax in de Champions League op 5 november begon Suárez op de rechterkant. Messi greep tijdens de wedstrijd echter al in. “Enrique wilde Messi tegen Ajax als een valse ‘negen’ omdat hij gewend was aan die rol”, vertelt Suárez in gesprek met Clank Media.

En met Messi ging Enrique natuurlijk niet zomaar schuiven. Het was ook de Argentijn die Ajax met twee doelpunten over de knie legde (0-2). Of de Amsterdammers het wel of niet hebben geweten; die wedstrijd stond ook in de boeken van de geboorte van ‘MSN’. “Neymar en ik stonden op de flanken, maar Messi zag dat het niet werkte en zei tegen mij: hey dikke, blijf in de spits en ik zal het veld groter voor je proberen te maken vanaf de rechterkant”, vertelt Suárez. In het competitieduel na Ajax-uit begon Suárez opnieuw vanaf rechts. De Uruguayaan verzorgde weliswaar twee assists, maar twee weken later had ook Enrique eindelijk ingezien dat de zomeraanwinst in de spits het beste tot zijn recht kwam.

De wijziging in de voorhoede pakte voor FC Barcelona en z’n aanvallers uitstekend uit. De Catalanen wonnen dat seizoen, mede dankzij de geweldige klik tussen Messi, Suárez en Neymar alles wat er te winnen viel, met als hoogtepunt de overwinning op Juventus in de finale van de Champions League. MSN zou in de zomer van 2017 uit elkaar vallen. Neymar was het beu om in de schaduw van Messi te voetballen en vertrok naar Paris Saint-Germain. Suárez verliet FC Barcelona in de zomer van 2020, Messi een jaar later.