Ajax-overwintering schept (nog) geen hoge verwachtingen: ‘Dat kun je je nu niet voorstellen’

Wie een paar jaar geleden had gezegd dat Ajax in de UEFA Conference League zou uitkomen, was zeer waarschijnlijk voor gek verklaard. Na de overwinning op AEK Athene (3-1) is het toch écht de realiteit. In Amsterdam zijn ze er maar wat blij mee dat het uiteindelijk nog gelukt is om Europees voetbal na de winterstop veilig te stellen, maar Maarten Wijffels heeft er op dit moment geen hoge verwachtingen van.

John van ’t Schip werd eind oktober met een duidelijk doel aangesteld als interim-hoofdtrainer van Ajax. Niet alleen moest hij de recordkampioen zo snel mogelijk van de laatste plaats en uit de gevarenzone in de Eredivisie weg zien te krijgen. Daarnaast stond hij ook nog voor de zware uitdaging om Ajax Europees te laten overwinteren. De Amsterdammers haalden slechts twee punten uit de eerste drie groepsduels en de eerste twee Europese wedstrijden onder Van ’t Schip leverden zelfs helemaal geen punten op.

Overwintering in de Europa League was na de nederlaag tegen Olympique Marseille niet meer mogelijk, maar een vervolg in de Conference League nog wel. Daarvoor moest worden gewonnen van AEK Athene en dat is gelukt. Daarmee heeft Van ’t Schip in ieder geval voor elkaar gekregen wat van hem werd verwacht. In de Eredivisie bezet Ajax inmiddels de vijfde plaats. “De wedstrijden die ze konden winnen in Nederland hebben ze, op Almere City na, ook gewonnen. Hij heeft de ploeg in elk geval gereanimeerd”, zegt Wijffels in de Voetbalpodcast van het Algemeen Dagblad. “In de Eredivisie zit er wat meer verband in, in Europa is dat nog wat moeilijker. Maar de eerste stap in de Eredivisie is in elk geval gezet.”

Ajax verdwijnt dankzij de 3-1 overwinning op AEK Athene maandag in de koker voor de loting van de tussenronde van de Europa League. Wijffels vindt het moeilijk te zeggen wat hij kan verwachten van het Amsterdamse avontuur in het derde Europese toernooi. “Het is natuurlijk de vraag wat je loot. Maar een club als Ajax in de Conference League, dan zou je normaal gesproken zeggen: die gaan voor de eindzege. Maar dat kun je je nu niet voorstellen”, aldus de verslaggever. Ajax wil zich in januari roeren op de transfermarkt en graag versterken. “Je weet het niet, misschien verrassen ze ons nog in de winterstop met een aankoop, halen ze een ontbrekende schakel. Dan weet je het niet na de winter. Normaal gesproken zeg je dat Ajax in de Conference League voor de eindzege gaat, maar dat lijkt me nu nog niet aan de orde”, besluit Wijffels.

Potentiële tegenstanders Ajax

Ludogorets is één van de potentiële tegenstanders van Ajax in de tussenronde van de Conference League. De Amsterdammers stonden dit seizoen al tweemaal tegenover de club uit Bulgarije. In de play-offs streden Ajax en Ludogorets om een plek in het hoofdtoernooi van de Europa League. De ploeg van toenmalig trainer Maurice Steijn ging op eigen veld met 0-1 onderuit, maar had de heenwedstrijd met 1-4 gewonnen. Mohammed Kudus nam drie van de vier treffers voor zijn rekening.