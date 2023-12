Wijffels voorspelt vertrek van Slot bij Feyenoord: 'Kijk eens naar...'

Maarten Wijffels denkt dat Arne Slot weleens bezig kan zijn aan zijn laatste jaar bij Feyenoord. De journalist ziet een patroon bij de werkzaamheden van de oefenmeester én weet dat de coach enigszins baalt van de (on)mogelijkheden in De Kuip.

“Kijk eens naar de clubs waar Slot heeft gezeten. Hij werkt overal een jaar of drie en dan zoekt hij een nieuwe uitdaging. Een nieuwe groep, nieuwe spelers, een grotere club”, vertelt Wijffels in de voetbalpodcast van het Algemeen Dagblad. Mikos Gouka verwacht dat de oefenmeester nog wel een jaar blijft, ook omdat zijn clausule uit het contract is, Chelsea en Tottenham Hotspur niet meer terugkomen. "En gezien zijn gezinssituatie verwacht ik dat hij nog een jaar blijft." Afgelopen zomer was hij héél dicht bij een vertrek naar Tottenham Hotspur, weet collega Sjoerd Mossou. “Hij deed voorkomen dat het nooit een overweging is geweest, maar hij heeft het wel heel serieus overwogen. Het is vooral slim gecommuniceerd van Slot.”

Artikel gaat verder onder video

Ook de financiële onmogelijkheden bij Feyenoord doet Slot soms weleens balen. “Dat heeft hij ook regelmatig uitgesproken, dat heeft hem gefrustreerd. Hij had de hoop, als hij een jaar langer bij Feyenoord zou blijven, dat ze spelers konden halen van een hoger niveau, in plaats van een lager niveau”, aldus Mossou. “Daar is nog niet veel in veranderd. Luka Ivanusec is een Kroatisch international, die kun je van de bovencategorie noemen. Maar verder haalt Feyenoord spelers die op een lager niveau spelen.”

Als voorbeeld noemt Wijffels de transfer van Hirving Lozano, met wie algemeen directeur Dennis te Kloese een goede relatie heeft. De Mexicaan wilde echter zes miljoen euro bruto verdienen. “En je kunt niet ineens zeggen: een speler van zes miljoen euro gaat ook vier miljoen euro aan salaris verdienen en dan wordt de verdeling in de kleedkamer scheef. Dat gaaf niet en dat gaat Feyenoord in de komende zomer ook niet kunnen.”