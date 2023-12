Wijffels ziet 'typerend moment' bij Ajax: 'Voetballend mijlenver verwijderd van Feyenoord en PSV'

Ajax boekte donderdagavond weliswaar een 3-1 overwinning op AEK Athene en verzekerde zich daarmee van een ticket voor de tussenronde van de UEFA Conference League, maar overtuigen deed het allerminst. Maarten Wijffels vindt het verschil tussen wat Ajax liet zien in de eigen Johan Cruijff ArenA en het niveau dat PSV en Feyenoord eerder deze week haalden in de Champions League enorm groot. Volgens de verslaggever van het Algemeen Dagblad hebben de Amsterdammers nog een hele lange weg te gaan.

Eén ding is zeker: Europese wedstrijden van Ajax dit seizoen bieden veel vermaak. De nummer drie van het afgelopen seizoen in Nederland opende de groepsfase van de Europa League met een 3-3 gelijkspel tegen Olympique Marseille. De ‘return’ tegen de Fransen eindigde in een spectaculaire 4-3 nederlaag en ook tijdens het treffen met AEK Athene donderdagavond gebeurde er van alles. “Het blijft toch een circus als je Ajax ziet voetballen. Je ziet af en toe leuke trucjes, maar dan weer dingen die totaal mislukken”, zegt Wijffels in de Voetbalpodcast van het AD.

Ajax begon voortvarend aan het cruciale duel met AEK Athene en opende al na een paar minuten de score. Heel lang konden de Amsterdammers echter niet genieten van die voorsprong: de Grieken maakten, evenals in de heenwedstrijd in Athene, gelijk uit een standaardsituatie. Ajax liet zich echter niet van de wijs brengen door die gelijkmaker en nam via Kenneth Taylor wederom de leiding. In de tweede helft zorgde Chuba Akpom voor de bevrijdende 3-1. Voor rust in het spel zorgde dat echter niet. Wijffels zag in de tweede helft een ‘typerend moment’ voor het huidige Ajax. “Twee spelers - ik heb even niet opgeschreven wie dat waren - speelden de bal kort naar elkaar. Dat zag je Messi bij FC Barcelona weleens doen.”

Wijffels doelt op Benjamin Tahirovic en Taylor, die in de tweede helft inderdaad besloten om de bal op korte afstand een paar keer heen en weer te spelen. Het was echter wachten tot het fout zou gaan en dat ging het ook. Volgens Wijffels deed Lionel Messi dat bij FC Barcelona om ‘zijn omgeving te scannen’. In de Johan Cruijff ArenA ging het dus mis. “Spelen ze de bal even kort naar elkaar toe, maar dan speelt de een de bal weer achter de ander. Het is toch een beetje typerend voor het niveau dat het nog steeds blijft. En als je dan ook weer PSV en Feyenoord deze week in de Champions League ziet… Het niveau dat zij voetballend halen, daar is Ajax echt nog mijlenver van verwijderd.”

Volgens Wijffels is dat ‘niks nieuws’. Het is natuurlijk ook niet voor niks dat Ajax dit seizoen in de Eredivisie hard onderuit ging tegen Feyenoord (0-4) én PSV (5-2). Na de nederlaag in Eindhoven vonden de Amsterdammers zich zelfs terug op de laatste plaats. Een kleine twee maanden later hebben ze in eigen land de vijfde plek in handen en donderdagavond verzekerden ze zich dus van overwintering in Europa. “Het is goed dat ze het gered hebben, maar het hangt nog steeds van toevalligheden aan elkaar”, zegt Wijffels, die Akpom een aantal grote kansen zag missen. “Akpom maakt er twee, maar hij had er gewoon vijf kunnen maken. Het was natuurlijk onwaarschijnlijk. Bij een kans hoefde hij ‘m echt maar in de hoek te leggen.”

Wijffels ziet toch nog een lichtpuntje bij Ajax

Wijffels noemt in de persoon van Diant Ramaj een ‘lichtpuntje’ bij Ajax en is - ondanks het feit dat hij tegen AEK Athene een mindere wedstrijd speelde - ook onder de indruk van Kristian Hlynsson. “Maar Tahirovic… Zet dat af tegen het middenveld van PSV, maar ook dat van Feyenoord. Feyenoord speelde echt gewoon een goede wedstrijd tegen Celtic. Ze liepen een keer of honderd gewoon dwars door het middenveld heen. Bij Ajax is dat gewoon echt allemaal van een ander niveau.”