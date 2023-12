Marco van Basten: ‘Ik krijg echt de indruk dat hij bijna bang is om te voetballen, het is hem te link'

Marco van Basten heeft maandagavond herhaald dat hij nog steeds grote twijfels heeft bij de defensieve kwaliteiten van PSV, dat na vijftien speelrondes in de Eredivisie nog steeds geen puntverlies heeft geleden. Vooral blijft een onzekere indruk maken op de analist van Ziggo Sport.

Dat geeft de oud-aanvaller maandagavond aan in het programma Rondo op Ziggo Sport. Van Basten is van mening dat Feyenoord, ondanks dat PSV de concurrentie in de Eredivisie dit seizoen vooralsnog veel te slim af is, niet heel veel minder speelt dan de Eindhovenaren. Dat heeft volgens hem voornamelijk met het hart van de defensie van de ploeg van Peter Bosz te maken: "Centraal vind ik PSV superkwetsbaar. Olivier Boscagli is goed aan de bal, maar geen goede verdediger. Ramalho vind ik een twijfelgeval”, geeft Van Basten aan.

De oud-Ajacied vervolgt: "Als ik hem zie, denk ik dat hij denkt: hoe kan ik hem zo snel mogelijk afspelen? Ik krijg echt de indruk dat hij bijna bang is om te spelen”, zegt de analist op een serieuze toon. De oud-topspits haalt daarna de wedstrijd tegen Feyenoord als voorbeeld, waarin Ramalho door Bosz op de bank werd gezet: "Ik wist niet waarom Ramalho niet speelde. Ik dacht: die slaat er één over, het is hem te link.”