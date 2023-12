Michael Dingsdag staat bij Volendam voor loodzwaar debuut als hoofdtrainer in De Kuip

Michael Dingsdag is in ieder geval tot aan de winterstop hoofdtrainer van FC Volendam. De 41-jarige oud-verdediger was als assistent van de dinsdag op non actief gestelde Maththias Kohler al verbonden aan de nummer zeventien van de Eredivisie en wacht nu een loodzwaar debuut op de bank. Donderdag gaat Volendam immers in De Kuip op bezoek bij regerend landskampioen Feyenoord.

Het vertrek van Kohler hing al even in de lucht, maar werd dinsdag dan eindelijk officieel. Het thuisduel met PEC Zwolle van afgelopen zaterdag blijkt dus tóch zijn laatste op de bank te zijn geweest. In zijn vijftiende wedstrijd als hoofdverantwoordelijke leidde de Duitser de club uit het vissersdorp voor de elfde keer naar een nederlaag. Volendam hield een helft stand tegen de Zwollenaren, maar werd in de tweede helft volledig overlopen met een flinke oorwassing tot gevolg: 0-5.

Inmiddels is duidelijk dat Dingsdag voorlopig de taken van Kohler op zich zal nemen. Op de clubsite zegt hij: "Als de club en de spelers een beroep op mij doen, ben ik vanzelfsprekend bereid de club te ondersteunen." Dingsdag zal op de bank worden vergezeld door keeperstrainer Frank van der Geest en Regillio Simons, de vader van Oranje-international Xavi Simons, die al assistent was bij Jong Volendam.

Dingsdag staat donderdag in De Kuip voor het eerst op eigen benen. Na zijn actieve loopbaan, die hem langs clubs als Vitesse, sc Heerenveen, FC Sion en NAC Breda leidde, begon hij zijn trainersloopbaan bij die laatste club. In Breda werkte hij als jeugdtrainer en had hij later de Onder-19 en Jong NAC onder zijn hoede. Daarna stapte Dingsdag over naar Telstar, waar hij als assistent van Andries Jonker en Mike Snoei werkte en de Onder-21 onder zijn hoede had, voordat hij afgelopen zomer neerstreek in Volendam.