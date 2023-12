Eredivisie-trainer verrast Valentijn Driessen: 'Die kon echt niet verdedigen, wat een blindganger was dat'

Valentijn Driessen is positief verrast door het uitstekende verdedigende spel van FC Volendam, dat onder interim-trainer Michael Dingsdag bijna wist te stunten tegen Feyenoord (3-1 verlies) maar afgelopen weekend in Friesland wel de volle buit pakte tegen sc Heerenveen (1-2). De chef voetbal van De Telegraaf haalt herinneringen op aan de voetbalcarrière van Dingsdag, die bepaald geen onuitwisbare indruk op hem heeft weten te maken.

In de podcast Kick-Off komt de situatie bij FC Volendam aan bod. Na het vertrek van hoofdtrainer Matthias Kohler nam diens assistent Dingsdag het stokje begin deze maand over. Met een bezoek aan regerend landskampioen Feyenoord voor de boeg leek de voormalig verdediger af te stevenen op een loodzwaar debuut, maar tot ieders verrassing ging Volendam de blessuretijd in met een keurige 1-1 tussenstand. Pas in de derde minuut van de bijgetelde tijd zette Santiago Giménez de Rotterdammers op voorsprong, waarna Igor Paixão zelfs nog voor het slotakkoord zorgde. Afgelopen zaterdag was het wél raak in Heerenveen, waardoor de club uit het vissersdorp in ieder geval met een goed gevoel de winterstop in zal gaan.

Fenomenaal

Mike Verweij wijst op een opvallende statistiek: "Het is natuurlijk wel fenomenaal dat je in twee wedstrijden vier keer tussen de palen schiet en drie keer scoort", zegt de journalist. "Dat kon zelfs Wim Jonk ze niet leren denk ik", verwijst hij naar de trainer van vorig seizoen, die verderging als technisch manager maar inmiddels is vertrokken. Toch waren de punten in Friesland niet gestolen, denkt Verweij: "Ze kunnen gigantisch goed verdedigen, want ze hebben het Feyenoord heel lang heel moeilijk gemaakt, en Heerenveen dat toch aan een goede serie bezig was. Ik denk dat dat toch hoop geeft op handhaving."

Blindganger

Driessen roemt ook het verdedigende aspect en haalt daarbij de speler-Dingsdag van stal: "Ze kunnen veel beter verdedigen dan hun trainer ooit kon", stelt hij. "Hij heeft wel goed geleerd van zijn fouten." Verweij werpt tegen: "Die heeft toch best een mooie carrière gehad?" Daar heeft hij zeker een punt, want de inmiddels 41-jarige trainer speelde voor clubs als Vitesse, SC Heerenveen, FC Sion, Grasshoppers en NAC Breda. Maar daar wil Driessen niets van weten: "Die kon echt niet verdedigen, wat een blindganger was dat." Toch kan hij Dingsdag als trainer wél waarderen, ook om zijn presentatie in de media: "In de interviews is hij ook leuk, vooraf en na afloop. Amsterdams straatschoffie, toch?"