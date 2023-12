Volendam kiest na 'zorgvuldige zoektocht' niet voor één, maar voor twee trainers

FC Volendam heeft de zoektocht naar een nieuwe hoofdtrainer op. Regilio Simons en Michael Dingsdag volgen samen de eerder deze maand opgestapte Matthias Kohler op.

De club meldt via de officiële kanalen dat na een 'zorgvuldige zoektocht' voor dit trainersduo is gekozen. Simons is aangewezen als hoofdtrainer en eindverantwoordelijke omdat Dingsdag niet over de juiste papieren beschikt.

"Sinds het besluit van de vorige trainer om te gaan stoppen bij FC Volendam stond de club voor het feit dat we op zoek moesten naar een nieuwe hoofdtrainer. We hebben, mede met de input van diverse technische adviseurs, een zorgvuldig proces doorlopen. De club heeft zijn oor te luister gelegd bij diverse individuele of duo-kandidaten, waarbij de doelstelling klip en klaar was: FC Volendam in de Eredivisie houden. Met de aanstelling van Simons en Dingsdag denken wij de meeste kans te maken op het behalen van deze doelstelling", reageert directeur Frans ten Berge.

Simons en Dingsdag krijgen de opdracht om Volendam in de Eredivisie te houden. De club begint als nummer zeventien van de competitie aan de tweede seizoenshelft. Op dinsdag 2 januari vertrekt de selectie op trainingskamp naar Turkije waar de voorbereiding op de herstart van de Eredivisie begint.