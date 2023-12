Volendam sluit rumoerige week in stijl af en krijgt enorme oorwassing van PEC

FC Volendam heeft een rumoerige week 'in stijl' afgesloten met een 0-5 thuisnederlaag tegen PEC Zwolle. De club uit het vissersdorp hield tegen de Blauwvingers een helft lang stand, maar zag de bezoekers na rust alsnog vijf keer scoren. Invaller was met drie doelpunten de grote man aan Zwolse zijde.

In eerste instantie werd ervan uitgegaan dat trainer Mathias Kohler zaterdagavond voor het laatst op de bank zou zitten bij de Volendammers, maar voor de camera's van ESPN hield hij de mogelijkheid voorafgaand aan het duel met PEC open dat hij de komende weken nog aan zou blijven bij de nummer voorlaatst van de Eredivisie. Wel is duidelijk dat zowel het bestuur, waaronder voorzitter Jan Smit, en de technische staf, waar ook technisch manager Wim Jonk deel van uitmaakt, op korte termijn gaan vertrekken.

De wedstrijd begon bijzonder leuk. Binnen twee minuten kreeg zowel FC Volendam als PEC Zwolle de eerste grote kans. George Cox stuurde Zach Booth de diepte in aan de linkerkant van het veld. Op snelheid kreeg hij de bal net niet onder PEC-keeper Jasper Schendelaar door. Uit de tegenaanval die volgde kwam een bal van Odysseus Velanas voor de voeten van Lennart Thy. Hij schoot in het midden van het doel, waarbij de van Werder Bremen gehuurde doelman Mio Backhaus in actie moest komen.

Op de flitsende beginfase na gebeurde er weinig spannends in de eerste helft. Volendam kreeg veel corners, maar wist daar niets uit te halen. PEC Zwolle kreeg nog een kans na een hakje van Lennart Thy. De spits legde de bal klaar voor Thomas Lam, die hard op de keeper schoot. Even later was er nog een counter voor de thuisploeg, maar Robert Mühren kon de beslissende pass niet aannemen. Zo onderschepte Schendelaar de laatste echte kans van de eerste drie kwartier. Zo werd de ruststand passend bij het spelbeeld: 0-0.

PEC Zwolle leek gedrevener de kleedkamer uit te komen dan dat het erin ging. Na rust werd Mio Backhaus meteen tweemaal getest door Younes Namli en Zico Buurmeester. Na een kwartier werd de ijver ook omgezet in het eerste doelpunt. Een werkelijk prachtige bal van Namli vloog over alles en iedereen heen en bereikte Velanas. De linksbuiten nam de bal goed aan en werkte binnen. Zo was de ban eindelijk gebroken. Invaller Ferdy Druijf was enkele minuten na de eerste goal ook trefzeker. Velanas was ditmaal de aangever. Druijf wist het voor Volendam nog erger te maken, weer een paar minuten later. Op aangeven van Anselmo MacNulty kopte hij de 0-3 binnen.

Tegen het einde van de wedstrijd leek het erop of Volendam de hoop had opgegeven. De ploeg van Johnny Jansen domineerde de wedstrijd volledig in de eindfase. Uit een corner viel dan ook het vierde doelpunt. Deze kwam op naam van Lennart Thy. PEC maakte de koude avond voor zichzelf nog mooier door de 0-5 te maken. Ferdy Druif tekende voor de hattrick. Dit werd ook de eindstand. Dit resultaat is de afsluiter van een dramatische week voor FC Volendam. Onder andere technisch manager Wim Jonk en bestuursvoorzitter Jan Smit vertrokken al deze week. Naar aanleiding hiervan is het de vraag of Matthias Kohler nog op de bank zit bij Volendam tijdens de volgende wedstrijd. Op donderdag neemt “Het Andere Oranje” het op tegen Feyenoord. Bij PEC Zwolle zal de sfeer positief zijn na de wedstrijd. Het komt na de enorme zege in het linkerrijtje terecht. PEC speelt volgend weekend thuis tegen N.E.C.