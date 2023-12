Wim Jonk en volledige technische staf stappen op bij FC Volendam

Technisch manager Wim Jonk en de volledige technische staf nemen per direct afscheid van FC Volendam. Dat maakt Team Jonk vrijdagavond zelf bekend met een statement, zo schrijft De Telegraaf. Volgens de RvC van FC Volendam had het vertrek van Jan Smit niets te maken met Jonk en zijn team, maar daar kijken zij zelf anders naar.

In een statement legt Team Jonk uit dat de emmer is overgelopen, wat alles te maken heeft met de persconferentie van de RvC van de club. In het statement wordt voorzitter Jaap Veerman hiervoor aangekeken: "Na dit toneelstuk vol tegenstrijdigheden, halve waarheden en volle leugens, rest ons niets anders dan dit besluit", valt er te lezen. Wij zelf worden beticht een beleid te voeren dat de continuïteit van Volendam in gevaar zou brengen. De ‘argumenten’ die langskomen zijn van een treurig niveau."

Team Jonk vervolgt: "Jan Smit, een fantastische ambassadeur die aan het hoofd heeft gestaan van een absolute bloeiperiode van de club, wordt weggezet als een ‘slecht voorzitter’. Inmiddels zijn alle grondleggers in het bestuur geliquideerd door de Raad van Commissarissen. De laatste week hebben wij gesproken met het gemeentebestuur, het bestuur van de RKAV en de supporters. De belangrijkste ‘geledingen’ kennen nu de waarheid en weten wat er is gebeurd. Daarmee hebben wij alles gedaan wat in onze macht ligt, maar onze grens is nu bereikt", is de conclusie.

Zaterdagavond zal Matthias Kohler, die sinds deze zomer het roer overnam van Jonk als hoofdtrainer van FC Volendam, voor het laatst voor de groep gaan. Daarna zal hij vertrekken, evenals Jonk zelf, technisch manager Jasper van Leeuwen, Ruben Jongkind, Michel Hordijk, Freek de Boer, Patrick Oudejans en Rick Menick. FC Volendam zit zonder hoofdtrainer, technisch directeur, hoofd jeugdopleidingen en technisch manager.