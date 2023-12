'Mislintat had naast Steijn en Bosz nóg een Eredivisie-coach hoog op Ajax-lijstje'

Sven Mislintat haalde Maurice Steijn afgelopen zomer naar Ajax, maar dat was zeker niet de enige trainer met een sterke Eredivisie-link die de reeds vertrokken technisch directeur zeer interessant vond. Zowel Peter Bosz als ook AZ-coach Pascal Jansen stonden hoog op het lijstje.

Dat blijkt uit een reconstructie van Het Parool op basis van gesprekken met twaalf betrokkenen, die wel in de anonimiteit blijven. Steijn lag in het begin helemaal niet op pole position bij Ajax. “Mislintat had zijn pijlen aanvankelijk gericht op de Noor Kjetil Knutsen, maar hij proefde weerstand tegen nog een buitenlander”, schrijft de krant over de trainerszoektocht van Mislintat.

“Tegen Peter Bosz bestonden bezwaren vanwege zijn onverwachte vertrek bij Ajax in 2017”, vervolgde het dagblad. “En Pascal Jansen gold als duur, mede vanwege de stroeve verstandhouding met AZ.” Zowel van Bosz als Knutsen was de naam eerder al gedeeld, maar dat Mislintat ook belangstelling had in Jansen – die momenteel een mindere periode kant bij AZ – was nog niet bekend.

Uiteindelijk werd Steijn aangesteld, maar werden de prestaties al snel minder van Ajax. “Waar Mislintat hem uit de wind hield met de winstwaarschuwing dat Ajax de eerste seizoenshelft matig zou presteren, hekelde de coach publiekelijk diens aankoopbeleid. Dat belastte zijn relatie met Mislintat en de selectie”, aldus Het Parool. Uiteindelijk werd eerst Mislintat en later ook Steijn de laan uitgestuurd.