Moet Ajax deze zoektocht staken? 'Als je nu een polletje zou houden en vraagt of...'

Wie anderhalve maand geleden had gezegd dat Ajax een week voor de laatste speelronde van de eerste seizoenshelft de vijfde plaats in handen zou hebben, was misschien wel voor gek verklaard. De Amsterdammers vonden zich bij de aanstelling van John van ’t Schip immers terug op de achttiende en dus plaatste plaats. Ajax heeft onder Van ’t Schip de weg omhoog ingezet en dat leidt vanzelf tot de vraag of hij niet langer moet aanblijven als trainer. Mikos Gouka denkt dat veel Ajacieden daar wel wat voor voelen.

Ajax begon het seizoen met Maurice Steijn als hoofdtrainer en de Hagenaar kende met een 4-1 overwinning op Heracles Almelo in de eerste speelronde van de Eredivisie een prima start, maar daarna ging het van kwaad tot erger. De Amsterdammers kwalificeerden zich onder Steijn weliswaar voor het hoofdtoernooi van de Europa League, maar dat was het laatste succesje van de coach en dat dateert van eind augustus. Ajax leed in de Eredivisie de ene na de andere pijnlijke nederlaag en vond zich na de verliespartij bij PSV terug op de laatste plaats. Steijn was toen al vertrokken. Een dag na die nederlaag stelde Ajax Van ’t Schip aan als interim-hoofdtrainer.

Onder Van ’t Schip is Ajax opgeklommen van de laatste naar de vijfde plaats en zijn plekken drie en vier zelfs weer in zicht. Moeten de Amsterdammers na dit seizoen niet gewoon doorgaan met de oud-trainer van onder meer PEC Zwolle? Gouka vermoedt dat het wel een serieuze optie begint te worden. “Ik krijg toch een beetje het idee dat het heel langzamerhand naar doorgaan met Van ’t Schip gaat neigen”, zegt de verslaggever in de Voetbalpodcast van het Algemeen Dagblad. “Dat is van een afstandje, maar de mensen die van Ajax houden en ik spreek, zijn allemaal wel tevreden. Al moet je daar niet te snel mee zijn.”

Gouka doelt op de trainerswissel bij Feyenoord in 2019. Jaap Stam werd halverwege de eerste seizoenshelft ontslagen en vervangen dood Dick Advocaat. Onder De Kleine Generaal ging het een stuk beter lopen bij de Rotterdammers. “Je zag natuurlijk na het vertrek van Stam hoe Adcovaat het deed, hoe populair hij was, maar ook hoe het daarna weer afbrokkelde”, zegt Gouka, die desondanks het idee heeft dat Van ’t Schip er goed voorstaat in Amsterdam en omgeving. “Als je op dit moment een polletje zou houden en vraagt of Van ’t Schip niet gewoon een jaar moet bijtekenen, en het is ver voor het einde van het seizoen, dan zijn er misschien toch meer mensen die vinden dat dat moet gebeuren. Aan de andere kant moet Ajax ook echt wel weer terug naar de top. Ze gaan dit seizoen redden wat er redden valt.”

Volgens Gouka is het dan de vraag of Ajax met ingang van komend seizoen weer een ‘absolute toptrainer’ voor de selectie wil hebben staan. “Ik zeg niet dat Van ’t Schip dat niet is, maar eerder in zijn carrière was hij geen absolute toptrainer. Het is een beetje de vraag wat Ajax wil. Willen ze een trainer die de heleboel naar zijn hand gaat zetten en briljant voetbal gaat spelen met andere spelers dan dat ze nu hebben, of in ieder geval betere spelers gaat halen. Dan zou je er misschien ook een andere trainer bij moeten vinden. Maar op dit moment doet Van ’t Schip natuurlijk precies waarvoor hij gevraagd is.”