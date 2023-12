Coëfficiënten-stress Nederland: verlies op alle terreinen

Nederland is Frankrijk definitief uit het zicht verloren als het gaat om de vijfde plaats in de coëfficiëntenstrijd. Virtueel was Frankrijk al over Nederland heen, maar daarbij ging AZ deze week ook nog een uit Europa, terwijl Frankrijk alle deelnemers nog heeft. Daarbij werden ook nog wat bonuspunten gepakt door de Franse clubs.

Vanuit Nederlands perspectief was het een wisselende week. Het puntje van PSV tegen Arsenal was een bonuspuntje (+0.200), maar de nederlaag van Feyenoord in de Champions League bij Celtic kwam hard aan. Beide clubs blijven in tegenstelling tot AZ echter wel in Europa actief. De formatie van Pascal Jansen bracht vorig seizoen veel punten binnen in de Conference League, maar kan dat niet meer doen na de nederlaag tegen Legia Warschau. Ajax (+-0.400) kan die rol overnemen, na de zege op AEK Athene.

Artikel gaat verder onder video

Prestaties Frankrijk

RC Lens won van Sevilla (+0.333) en bleef daardoor actief in de Europa League: dat was de eerste tik voor Nederland. Paris Saint-Germain pakte een punt (+0.1667) tegen Borussia Dortmund dat genoeg was voor overwintering in de Champions League: dat leverde een Franse bonus op. Ook op de laatste dag van de Europese groepsduels kwamen er nog wat Franse punten: Toulouse won van LASK Linz (+0,333), Lille OSC won van Kí (+0,333), al was de late nederlaag van Olympique Marseille bij Brighton & Hovel Albion wel goed nieuws. Marseille was niet de enige Franse formatie die verloor: Stade Rennes ging in blessuretijd ongelukkig onderuit bij Villarreal, omdat de VAR de gelijkmaker afkeurde. Uiteindelijk liep Frankrijk meer dan anderhalve punt uit op Nederland.

Prestaties Portugal

Het was een mooie week voor Portugal. Benfica boekte een even knappe als verrassende zege bij RB Salzburg (+0.333), waardoor het alsnog punten kan gaan sprokkelen in de Europa League. Sporting Braga verloor weliswaar van Napoli, maar gaat wel de Europa League in. FC Porto rekende een dag later af met Shakhtar Donetsk, waardoor het een vette Champions League-bonus (+1.167) kon bijschrijven. Sporting Lissabon rekende in eigen huis simpel af met Sturm Graz (3-0), waardoor Portugal behoorlijk inloopt op Nederland.

De vijfde plek levert vier tickets op (waarvan drie directe) voor het Champions League-seizoen 2025/26. Nederland is die plek dus kwijtgeraakt aan Frankrijk, maar heeft nog wel een voorsprong van ruim zes punten op Portugal. Daardoor lijkt de zesde plek voorlopig wel veilig en lijkt ook de top twee van het Eredivisie-seizoen 2024/25 de Champions League in te mogen.

Virtuele coëfficiëntenranglijst:

5. Frankrijk – 62,164

6. Nederland – 59,900

7. Portugal – 53,149

8. België – 46,000

Welke plek is goed voor welke tickets?

Plek 1 t/m 4: 4 Champions League (direct), 2 Europa League (direct), 1 Conference League (voorronde)

Plek 5: 3 Champions League (direct), 1 Champions League (voorronde), 2 Europa League (direct), 1 Conference League (voorronde)

Plek 6: 2 Champions League (direct), 1 Champions League (voorronde), 1 Europa League (direct), 2 Conference League (voorronde)

Plek 7 t/m 10: 1 Champions League (direct), 1 Champions League (voorronde), 1 Europa League (voorronde), 2 Conference League (voorronde)

Plek 11 t/m 15: 2 Champions League (voorronde), 1 Europa League (voorronde), 2 Conference League (voorronde)

Plek 16 t/m 50: 1 Champions League (voorronde), 0 Europa League, 3 Conference League (voorronde)

Plek 51 t/m 55: 1 Champions League (voorronde), 0 Europa League, 2 Conference League (voorronde)