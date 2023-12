'Niemand kan meer beweren dat er bij Vandaag Inside seksistische klootzakken zitten'

Angela de Jong heeft genoten van het bezoek van Sinterklaas aan Vandaag Inside. Volgens de columnist van het Algemeen Dagblad, zelf ook meermaals te gast geweest in het programma, kan na de uitzending van dinsdagavond ‘niemand meer beweren dat er bij VI seksistische klootzakken zitten’.

Voormalig Talpa-directeur Marco Louwerens kroop opnieuw in zijn rol als ordinaire Sinterklaas en zorgde voor veel hilariteit aan tafel. “Als er dan toch een fragmentje viral gaat van deze aflevering, dan hoop ik dat het het mannelijke onderbroekmodel is dat Sinterklaas had meegenomen voor parlementair verslaggever Merel Ek”, schrijft De Jong in haar column.

Artikel gaat verder onder video

“Want dat logenstraft de hardnekkige mythe dat de heren van VI de grootste seksistische klootzakken van de Nederlandse tv zijn”, aldus De Jong, die wel erkent dat vrouwelijke gasten soms ‘liefie’ of wijf’ worden genoemd. “Je moet er als vrouw je best doen om hun respect te verdienen, dat klopt. Maar dat maakt de mannen nog niet meteen vrouwonvriendelijk of erger. Want dat moeten mannen net zo goed. En die worden bovendien even zo vaak betiteld als ‘flapdrol’ of iets in die trant.”

Dat Merel Ek werd verrast door een bijna naakt model, was een knipoog naar het ‘Deense model’ dat vorig jaar door Sinterklaas werd gepresenteerd voor Johan Derksen. “Zelfs de pets op de bil ontbrak niet, dit keer afkomstig van een vrouwelijke gast toen hij de studio uitliep. Het was het toppunt van feminisme, als je het mij vraagt.”

In november 2022 kwam er ook een lingeriemodel in de uitzending. Dat was bedoeld als een knipoog naar Eva Jinek, die te maken kreeg met allerlei ordeverstoringen in haar programma. Toen de dame uit het decor liep, gaf een man in een wit overhemd haar een tik op de billen. Dat was geen onderdeel van het opzetje en volgens presentator Wilfred Genee werd die man vervolgens uit de studio gezet. Dat gebeurde niet met de vrouw die dinsdagavond hetzelfde deed bij het mannelijke model, al is het onduidelijk of dat wel vooropgezet was.

Video: Merel Ek schrikt van stripper tijdens uitzending met Sinterklaas: 'Daar was ik even bang voor!'