Niet alleen Girona zat achter Blind aan: 'Ik heb eigenlijk altijd wel heel veel vertrouwen gevoeld, maar...'

Het had weinig gescheeld of had niet voor Bayern München en Girona, maar voor Antwerp FC gespeeld. De Antwerpenaren deden vorig en dít jaar een poging om de Oranje-international naar België te halen. Hoewel Blind na de gesprekken met Marc Overmars en Mark van Bommel een goed gevoel had, maakte hij een andere keuze.

Het is nog geen jaar geleden dat Blind na een zeer enerverende eerste seizoenshelft de deur van de Johan Cruijff ArenA achter zich dichttrok. De routinier kon in eerste instantie nog wel rekenen op een basisplaats bij Ajax, maar een paar weken voor de start van het WK in Qatar haalde toenmalig trainer Alfred Schreuder hem uit zijn elftal. Het kwam vervolgens niet meer goed tussen Blind en Schreuder, waarop Ajax besloot het contract van de linkspoot te ontbinden. Hij verkaste toen tot verbazing van velen naar Bayern München.

Der Rekordmeister was zeker niet de enige club die de komst van Blind zag zitten. Hij werd nadrukkelijk in verband gebracht met Antwerp FC en het had er een tijdje alle schijn van dat hij voor het verhaal van Overmars en Van Bommel zou kiezen. Maar het werd dus Bayern München. Een halfjaar later had Blind opnieuw de kans om in België te tekenen, maar mocht Girona zich uiteindelijk de gelukkige noemen. “Ik heb zeker wel contact gehad met Van Bommel en Overmars, maar dat was eigenlijk ook al van een periode daarvoor”, zegt Blind in gesprek met Eleven Belgium.

“Ik heb eigenlijk altijd wel heel veel vertrouwen gevoeld van Van Bommel en ook van Overmars uiteraard, maar die kende ik al langer”, vervolgt de verdediger. “Dat deed me ontzettend goed. Ik heb écht lang getwijfeld om ook die stap eventueel te maken, ook al voor Bayern München. Maar uiteindelijk kies ik toch voor een andere fase van het leven, met name de keuze voor het Spaanse voetbal. Daar was eigenlijk de keuze meer op gebaseerd. Maar ik had een heel goed gevoel bij Van Bommel en Overmars.”

Met Girona de strijd aangaan met Real Madrid en FC Barcelona

De beslissing om naar Spanje te verkassen heeft uitstekend uitgepakt. Blind is bassispeler bij Girona, dat zeer verrassend samen met Real Madrid aan kop gaat in LaLiga. Girona deed na zijn vertrek bij Ajax al een poging om hem naar Spanje te halen. “Toen ze hoorden dat ik niet verder ging bij Bayern, kwamen ze gelijk bij me terug”, vertelde Blind in oktober in het Algemeen Dagblad over de totstandkoming van zijn transfer. “Ik had altijd het idee dat de Spaanse competitie bij me zou passen, meer dan de Engelse. In Engeland en Duitsland gaat het spel heen en weer, het ene team countert het andere team. In Spanje zit er meer opbouw in naar een aanval toe. Het wordt in Spanje niet vaak een tenniswedstrijd, om het zo te zeggen.”

Zondag staan Girona en Blind voor een nieuwe test. Dan neemt de huidige nummer twee van Spanje - het moet Real Madrid enkel op doelsaldo voor zich laten - het op tegen FC Barcelona. Het verschil tussen beide ploegen is momenteel vier punten in het voordeel van Girona, dat de Catalanen en Frenkie de Jong dus een enorme dreun kan uitdelen. Laatstgenoemde was zondagavond na afloop van het treffen tussen FC Barcelona en Atlético Madrid nog erg lovend over zijn oud-ploeggenoot bij Ajax.