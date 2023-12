'Ten Hag krijgt glashelder signaal van nieuwe eigenaar Ratcliffe'

Erik ten Hag hoeft voorlopig niet te vrezen voor een vertrek bij Manchester United. De oefenmeester lag weliswaar enorm onder vuur bij de Premier League-club, maar Sir Jim Ratcliffe – die voor een gedeelte eigenaar is geworden – is voor een mogelijk vertrek van de Nederlander gaan liggen. Hij zou sowieso tot de zomer de tijd krijgen.

Dat meldt The United Stand op YouTube, naar aanleiding van verschillende berichten – van onder anderen Fabrizio Romano en The Manchester Evening News – dat alle grote sportieve besluiten eerst goedkeuring moeten krijgen van Ratcliffe. Daaronder valt het aan- en verkopen van nieuwe spelers, maar ook het ontslaan van een trainer en volgens The United Stand ziet Ratcliffe nog wel degelijk toekomst in de Nederlander.

“De nieuwe voetbalstructuur bestaat in elk geval uit Brand (hoofdscout, red.) Ten Hag, Van der Gaag en misschien nog iemand extra”, zei presentator Mark Goldbridge. "Het is waar dat Ten Hag niet ontslagen gaat worden. Dat gaat Ratcliffe nooit toestaan, want hij wil verder met de Nederlander. Hij krijgt in elk geval tot de komende zomer de tijd van Manchester United, als de hele nieuwe structuur opgezet gaat worden. Ook The Glazers (die de overige aandelen in handen hebben, red.) willen hem niet ontslaan, want dat kost veel geld."

De overname van een aantal aandelen bij Manchester United is al maandenlang een onderwerp van gesprek. Ratcliffe, die eerder in het verleden ook al bij clubs als OGC Nice en Lausanne actief was, was al langere tijd geïnteresseerd in de aandelen van Manchester United en heeft inmiddels een mondeling akkoord, al moet het nog wel goedgekeurd worden. De Brit wilde zelfs meer dan de huidige gekregen 25 procent, want aanvankelijk was hij van plan om de hele club over te nemen.

🔴 Manchester United must consult INEOS on every player transfer whilst their investment is being approved by Premier League authorities.



The same applies to the futures of Erik ten Hag and John Murtough: INEOS must be consulted ahead of any decision. pic.twitter.com/KDFJkHEThZ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 27, 2023 BREAKING! Ten Hag Stays under Sir Jim! Glazers play long game! We're LIVE https://t.co/HruE4PnHuA #mufc pic.twitter.com/sT5LdiNYRb — The United Stand (@UnitedStandMUFC) December 27, 2023