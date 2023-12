Noa Lang deelt op Instagram vakantiebeelden in gezelschap met Feyenoorder

PSV-aanvaller en Feyenoord-verdediger zijn elkaar, bewust of onbewust, tegengekomen op vakantie. Op sociale media deelt Lang een foto samen met de verdediger van de concurrent uit Rotterdam.

Op de foto zijn Lang en Geertruida samen op een vakantiebestemming te zien. Het is niet duidelijk of het tweetal samen vakantie viert of dat het elkaar toevallig is tegengekomen tijdens de vrije dagen.

Artikel gaat verder onder video

In het afgelopen seizoen ging het niet altijd even goed tussen Lang en Geertruida, want in de wedstrijd stonden de twee Oranje-internationals met de koppen tegen elkaar. Dat brandje werd echter snel na de wedstrijd al geblust.