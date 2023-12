Noa Lang laat van zich horen: 'Ik beloof je: ze zijn niet klaar voor me'

De rentree van bij Eredivisie-koploper PSV lijkt aanstaande. De 24-jarige buitenspeler kwam sinds begin oktober alleen een kwartiertje in actie tegen FC Twente (0-3 winst), maar zou aanstaande donderdag tegen diezelfde tegenstander in het bekertoernooi mogelijk kunnen terugkeren in de wedstrijdselectie van trainer Peter Bosz. Op X blaast hij alvast hoog van de toren.

Lang kwam afgelopen zomer als een van de topaanwinsten van PSV over van het Belgische Club Brugge, dat een bedrag van 12,5 miljoen euro ontving voor de oud-speler van Ajax en FC Twente. In zijn eerste maanden in Eindhoven bewees hij waarom PSV dat bedrag voor hem overhad met onder meer de enige treffer in het duel om de Johan Cruijff Schaal met landskampioen Feyenoord vier doelpunten in zijn eerste zes Eredivisiewedstrijden voor de club.

Artikel gaat verder onder video

Sinds het uitduel bij Sparta van 8 oktober heeft Lang zijn stempel echter niet meer kunnen drukken op het spel van de ongenaakbare koploper van de Eredivisie. Na dik een halfuur spelen moest hij de strijd op Het Kasteel staken met een hamstringblessure. Eind november maakte hij vervolgens kortstondig zijn rentree in Enschede, maar in de afgelopen drie wedstrijden in de Eredivisie én de laatste twee in de Champions League zat hij niet bij de selectie.

Rik Elfrink komt echter met positieve berichten over het herstel van de tienvoudig Oranje-international. "Hij kan zoals gezegd weer voluit trainen", schrijft de clubwatcher van het Eindhovens Dagblad op X. "Het is niet uitgesloten dat hij morgen (donderdag, red.) terugkeert bij de selectie", vervolgt de journalist. "Lang kan zeker aansluiten bij he trainingskamp in januari in Spanje", besluit Elfrink het onderwerp. In een post van het officiële PSV-account op datzelfde medium wordt een uitlating op Instagram van Lang geciteerd. "De laatste elf weken waren mental", klinkt het. "Maar ik ben terug als God het wil en ik beloof: ze zijn niet klaar voor me."