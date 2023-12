OM gelooft verdachte van overval Tadic niet en eist celstraf van een jaar

Het Openbaar Ministerie eist een celstraf van een jaar tegen de man die in juli 2022 een mislukte overval op toenmalig Ajax-aanvoerder pleegde. De man hing in de rechtbank een ontkennend verhaal op, maar dat wordt door het OM van tafel geveegd.

Dat schrijft het Algemeen Dagblad. Tadic werd in de nacht van 27 op 28 juli benaderd door twee mannen met helmen toen hij zijn auto parkeerde in Amsterdam-Zuid. Zij hadden eerder een peilbaken onder het voertuig aangebracht en zouden het voorzien hebben gehad op het dure horloge dat Tadic droeg. De Serviër rende daarop weg, maar werd na een achtervolging bij de keel gegrepen door een van beide overvallers. Hij wist los te komen en bracht zichzelf, met gescheurde kleding en lichtgewond, in veiligheid in een nabijgelegen hotel.

Op camerabeelden is een van de twee, de 20-jarige rapper Mohamed F., herkend door de politie. Als ondersteunend bewijs wordt een weggegooide sigarettenpeuk waarop zijn DNA is aangetroffen aangevoerd. Die is gevonden op de plek waar de overvallers Tadic zouden hebben opgewacht, zo valt te lezen. De verdediging brengt daar tegenin dat F. een eeneiige tweelingbroer heeft (met dus exact hetzelfde DNA) met wie hij al zijn kleding zou delen.

F.'s medeverdachte is in februari van dit jaar al veroordeeld. Ook tegen hem was een jaar cel geëist, maar hij kwam er vanaf met zes maanden - waarvan twee voorwaardelijk. Tegen die uitspraak loopt echter nog altijd een hoger beroep. De rechtbank zal op 2 januari 2024 uitspraak doen in de zaak tegen F.