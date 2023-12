Ongeluk in de sportschool: fitnessfreak van AZ ontbreekt in week van de waarheid

mist de komende twee wedstrijden met AZ, zo weet AZAlerts te melden. De keeper zou een ongeluk hebben opgelopen in de sportschool en hield daar een hoofdblessure aan over.

Wat er precies is gebeurd, is onduidelijk. Wel zou al vaststaan dat de Conference League-wedstrijd tegen Legia Warschau (donderdag) en de Eredivisie-wedstrijd tegen PSV (zondag) te vroeg komen. Het zal nog moeten blijken of de Australiër in januari inzetbaar is voor zijn land op de Asia Cup.

De absentie van Ryan is een domper voor AZ-trainer Pascal Jansen. De keeper hield zijn ploeg zaterdag nog met enkele goede reddingen op de been tegen Almere City (4-1 zege). Hij mist belangrijke wedstrijden met het oog op overwintering in Europa en de strijd om de topposities in de Eredivisie.

Ryan is de enige selectiespeler die dit seizoen nog geen minuut miste voor AZ. Jansen heeft met de dertigjarige Hobie Verhulst en de negentienjarige Rome-Jayden Owusu-Oduro twee alternatieven. Laatstgenoemde speelde nog geen enkele officiële wedstrijd voor het eerste elftal van AZ.

De Telegraaf: Ryan is een fitnessfreak

Het nieuws wordt bevestigd door De Telegraaf, die weet te melden dat Ryan een gebroken oogkas heeft opgelopen. De keeper wordt door de krant een fitnessfreak genoemd. "Ryan staat bekend als een fitnessbeest. De keeper gaat vaak direct na een wedstrijd nog even aan de apparaten hangen, zoals na het laatste Conference Leagueduel met Zrinjski Mostar."

