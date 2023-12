Pascal Jansen kampt met duivels dillema voor cruciaal duel AZ in Warschau

AZ-trainer Pascal Jansen heeft nog een flinke knoop door te hakken voorafgaand aan het cruciale duel met Legia Warschau in de Conference League. Eerste doelman Matthew Ryan is geblesseerd afgehaakt voor de confrontatie, waardoor Jansen onder de lat zal moeten kiezen tussen en .

In Polen moet AZ winnenn om over de tegenstander heen te wippen naar de tweede plaats in de groep, bij elk ander resultaat zit het Europese seizoen er alweer op voor de Alkmaarders. De achterstand op Legia bedraagt momenteel drie punten (negen om zes). Mochten beide teams gelijk eindigen in punten (als AZ wint dus), dan is het onderling resultaat in Alkmaars voordeel, aangezien het op 5 oktober 1-0 werd in het AFAS Stadion door een treffer van Vangelis Pavlidis.

Artikel gaat verder onder video

De Griek, met achttien doelpunten gedeeld Eredivisie-topscorer met Feyenoorder Santiago Giménez, is er donderdag zéker bij. Dat geldt dus niet voor Ryan, de Australiër liep eerder deze week een hoofdblessure op in de sportschool en ontbreekt dus tegen Legia. Jansen heeft twee stand-ins voor zijn ervaren eerste keeper achter de hand: Verhulst en Owusu-Oduro.

Eerstgenoemde was vorig seizoen, voor de komst van Ryan, een half jaar eerste doelman in Alkmaar. Dit seizoen kwam de dertigjarige Verhulst echter nog helemaal niet in actie in de hoofdmacht, hij heeft alleen drie duels namens Jong AZ in de Keuken Kampioen Divisie mogen spelen. Owusu-Oduro is in dat elftal doorgaans eerste keus. De 19-jarige sluitpost maakte vorig seizoen deel uit van het AZ Onder-19 dat verrassend beslag legde op de Youth League en heeft daarom wellicht een streepje voor.

Dat denkt voormalig AZ-keeper Khalid Sinouh althans. "Hij heeft al best ervaring opgedaan in de Eerste Divisie, en die ervaringen in de Youth League helpen ook", stelt hij tegenover het Algemeen Dagblad. Toch denkt hij dat Owusu-Oduro zijn eerste minuten in de hoofdmacht liever in een minder beladen duel had gemaakt: "Liever debuteer je tegen Excelsior, win je ruim en heeft niemand het meer over die ene fout van jou", schetst hij. Kees Luijckx is het daarmee eens. "Hij staat bekend als een groot talent en dat hij wedstrijden in Buenos Aires en Belgrado heeft meegemaakt, is ook positief", doelt hij tegenover diezelfde krant op de finale om de wereldbeker voor onder-20-ploegen, die AZ in de Argentijnse hoofdstad na strafschoppen verloor van Boca Juniors. Luijckx weet wel waar Jansen op gaat letten voor hij zijn keuze maakt: "Het lijkt me dat de trainer het laat afhangen van gedrag op de training, nadat bekend was geworden dat Ryan geblesseerd was geraakt. Wordt hij al zenuwachtig of gaat hij goed om met het nieuws?"