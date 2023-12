Pascal Jansen hakt knoop door: deze keeper vervangt Mathew Ryan in cruciaal duel AZ

verdedigt donderdagavond het doel namens AZ tegen Legia Warschau. Volgens AZAlerts krijgt de jongeling van trainer Pascal Jansen de voorkeur boven . De Alkmaarders spelen morgen een cruciale wedstrijd in de Conference League-groepsfase.

Owusu-Oduro keepte nog nooit in de hoofdmacht van AZ. De pas negentienjarige doelman maakt donderdagavond (naar verwachting) dus zijn debuut bij de Alkmaarders. Het wordt dan meteen ook zijn Europese debuut. Owusu-Oduro speelde tot dusverre 24 wedstrijden bij Jong AZ. De jongeling was doelman van AZ Onder 19 tijdens de Youth League.

AZAlerts wist afgelopen zondag te melden dat Mathew Ryan, wegens een ongeluk in de sportschool, ontbreekt voor de belangrijke wedstrijd in Polen. De Australische doelman zou een ongelukkige hoofdblessure hebben opgelopen waardoor hij twee duels moet missen. De Telegraaf schreef dat ‘fitnessfreak’ Ryan een gebroken oogkas heeft opgelopen. Ryan mist daardoor in de Eredivisie ook de thuiswedstrijd tegen PSV.

Owusu-Oduro krijgt dus de voorkeur boven Verhulst. Laatstgenoemde heeft met zijn dertig jaar veel meer ervaring dan zijn collega. Vorig seizoen keepte Verhulst zelfs twaalf duels voor AZ in de Conference League, waar hij het jaar daarvoor twee keer in actie kwam in de Europa League met de Alkmaarders. Owusu-Oduro lijkt de oud-doelman van onder meer Go Ahead Eagles en FC Volendam voorbij te zijn in de pikorde.

𝙀𝙭𝙘. 𝙊𝙬𝙪𝙨𝙪-𝙊𝙙𝙪𝙧𝙤 𝙢𝙤𝙧𝙜𝙚𝙣 𝙤𝙣𝙙𝙚𝙧 𝙙𝙚 𝙡𝙖𝙩



Blij met de keuze van… pic.twitter.com/qW4yDuILfk — AZAlerts ⚡️ (@AZAlertss) December 13, 2023