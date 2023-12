Keepersproblemen AZ: vijf (!) blessures, mogelijk transfer in januari

AZ heeft opnieuw slecht nieuws gekregen op het keepersgebied. Na de blessure van eerste keuze Mathey Ryan mocht het in de Conference League tegen Legia Warschau proberen, maar ook hij viel uit met een blessure. was daardoor de doelverdediger tegen PSV dit weekend, maar hij is eveneens uitgevallen met een kwetsuur.

Verhulst raakte al vroeg in de wedstrijd tegen PSV geblesseerd, waar hij een strafschop veroorzaakte na een onbedoelde schop richting Malik Tillman. "Bij het moment van de penalty heeft hij zijn knie overstrekt, waardoor er nu een probleem is met zijn meniscus. Hij heeft de wedstrijd nog wel volgemaakt. Ik heb me laten vertellen dat het herstel zes tot acht weken zal duren”, zei trainer Pascal Jansen op de clubsite.

Volgens Voetbal International gaat AZ door al deze blessures serieus overwegen om een nieuwe keeper te halen in de komende winterwindow in januari. Ook de jonge keepers Daniël Deen en Sem Westerveld zijn namelijk geblesseerd én eerste keuze Ryan gaat in principe naar de Azië Cup als hij tijdig is hersteld van zijn blessures.

Gelukkig voor de Alkmaarders is Owusu-Oduro wel weer fit genoeg om midweeks in de beker in actie te komen tegen HHC Hardenberg woensdagavond. Tristian Kuijsten (18) en Kiyani Zeggen (17) zijn de andere keepers in de wedstrijdselectie tegen HHC. "Dat zijn twee zeer talentvolle jongens uit de AZ Jeugdopleiding die nu aansluiten. Ze gaan beide ook mee op trainingskamp", aldus Jansen.