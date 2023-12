Perez over falende Ajax-speler: 'Hij vindt zichzelf een hele goede voetballer'

Kenneth Perez heeft met grote verbazing gekeken naar de misser van Ajax-aanvaller tegen PEC Zwolle dit weekend. De aanvaller miste zondagmiddag voor open doel een gigantische kans, omdat hij de bal verkeerd aannam. Hoewel het uiteindelijk buitenspel bleek, keek de Deense analist met argusogen naar de situatie.

“Een heel apart moment”, vond Perez bij ESPN. “Hij wist op dat moment niet dat er voor buitenspel gefloten werd. En het was maar de vraag of het buitenspel was, want de bal ging volgens mij via Sam Kersten.” Berghuis trok zijn shirt meteen over zijn hoofd na zijn misser en dat snapte Perez dan weer wel. “Hij vindt zichzelf een hele goede voetballer en vindt dat hem dit niet mag overkomen. En dat mag natuurlijk ook niet, want dit is heel grote kans.”

Artikel gaat verder onder video

En dat is opmerkelijk, want de laatste tijd ging het beter met Berghuis, vond Perez: “Hij heeft het wel vaker dit seizoen dat hij niet scherp is met zijn trappen. Dat zei hij ook na FC Volendam, dat hij dingen te snel doet… Maar volgens mij zit hij nu juist weer beter in zijn vel. Met zijn hoofd is hij al bij de volgende fase: ‘Ik schiet hem erin en ga dan juichen.’ En dan gaat het mis en denkt hij: ‘Shit, wacht even.’ Maar dan is het moment al voorbij.”

Het leek erop alsof Berghuis de bal onder zijn voet wilde aannemen om hem vervolgens binnen te schieten. Karim El Ahmadi herkende dat van zijn voormalige ploeggenoot. “Ik heb met Berghuis gespeeld en op training deed hij aannames onder de voet heel vaak. Maar in wedstrijden eigenlijk nooit”, herinnert de voormalig middenvelder.

Ook een niet te missen kans blijkt te missen! 🙈



#ajapec pic.twitter.com/uIFhRHgl6b — ESPN NL (@ESPNnl) December 18, 2023