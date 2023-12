Luxeprobleem voor Bosz en PSV: 'Vierde Amerikaan voegt zich deze winter bij selectie'

PSV-trainer Peter Bosz lijkt er in de winterstop een extra middenvelder bij te gaan krijgen. (23) werd dit jaar verhuurd aan New York City FC in zijn vaderland, de Verenigde Staten, maar keert volgens het Eindhovens Dagblad per 1 januari terug in Eindhoven.

Ledezma staat al sinds begin 2019 onder contract bij PSV. De Eindhovenaren namen hem destijds over van Real Salt Lake Academy, waarna hij in eerste instantie aansloot bij de Onder-19. Na een halfjaar in dat elftal te hebben gespeeld werd hij overgeheveld naar Jong PSV en volgde in november 2020 zijn debuut in de hoofdmacht, als invaller in het Eredivisieduel met ADO Den Haag (4-0). Ledezma leverde die dag de assist bij de 3-0 van Ryan Thomas. Door een zware knieblessure stond hij echter zo'n beetje het hele jaar 2021 buitenspel.

In totaal kwam Ledezma tot op heden tot 23 wedstrijden in het eerste elftal van PSV, waarin hij één zou scoren. In maart van dit jaar voegde hij zich op huurbasis bij de club uit New York. In de MLS kwam hij afgelopen seizoen tot 23 wedstrijden, waarvan iets meer dan de helft (veertien) als basisspeler. Daarin leverde de eenmalig international vier assists af maar kwam hij niet tot scoren.

Vierde Amerikaan

Als Ledezma zich in de winterstop weer bij de selectie van PSV voegt, dan breidt Bosz zijn verzameling Amerikanen uit naar vier. Afgelopen zomer versterkte de club zich al met Sergiño Dest (gehuurd van FC Barcelona), Malik Tillman (gehuurd van Bayern München) en Ricardo Pepi (FC Augsburg).