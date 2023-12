Bosz verrast door PSV'er: 'Hij kwam naar me toe en barstte in tranen uit'

Peter Bosz was afgelopen zomer verrast door een actie van . De middenvelder speelde in de voorbereiding en tijdens de Champions League-voorrondes nog in Eindhoven, maar verkaste uiteindelijk naar Nottingham Forest. Het afscheid van Sangaré liep volgens Bosz anders dan hij in eerste instantie had verwacht.

Tegenover het Algemeen Dagblad heeft Bosz het over cultuurverschillen binnen verschillende elftallen. “Ik probeer altijd met alle selectiespelers een band te hebben. Bij PSV vertrok Ibrahim Sangaré. Er waren geruchten dat hij misschien weg zou gaan en ik had hem met rust gelaten”, begint Bosz, die wist dat de Ivoriaan in principe verkocht zou moeten worden in diezelfde transferperiode.

Artikel gaat verder onder video

Bosz dacht het juiste te doen door Sangaré met rust te laten. “Maar wat bleek: hij had het heel anders gevoeld Op de laatste dag kwam hij bij me en barstte in tranen uit”, onthult de oefenmeester. “Trainers zijn voor mij als een vader. Zo is mijn cultuur. En ik had verwacht dat u als vader een keer had gevraagd: wil je alsjeblieft toch blijven?”, sprak Sangaré vervolgens tegen Bosz.

“We hadden in korte tijd echt al wel een band, spraken Frans met elkaar, het werd ook nog een mooi afscheid. Maar zo word je soms toch verrast door culturele aspecten”, blikt de PSV-trainer terug. Sangaré speelde dit seizoen tien competitiewedstrijden voor Nottingham Forest. Op dit moment is de Ivoriaan uitgeschakeld met een spierblessure.