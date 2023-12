Zwart verkiest Bosz boven Slot: 'Dát had ik eerlijk gezegd ook niet verwacht'

Voor Pieter Zwart is Peter Bosz de beste trainer van het afgelopen jaar. De coach uit Apeldoorn streek een paar maanden geleden neer in Eindhoven en kan met PSV terugkijken op een indrukwekkende eerste seizoenshelft. Daarmee heeft Bosz op Zwart meer indruk gemaakt dan Arne Slot, die Feyenoord vorig seizoen naar de eerste landstitel sinds 2017 loodste. “Als dit in de zomer was opgenomen, had ik Slot misschien op één gezet.”

Hoewel PSV in het afgelopen seizoen de Johan Cruijff Schaal en de KNVB Beker won én zich als nummer twee van de Eredivisie verzekerde van deelname aan de voorrondes van de Champions League, was in Eindhoven niet iedereen tevreden. De club trok in de titelstrijd immers voor het vijfde jaar op rij aan het kortste eind. Daar moest verandering in komen. PSV zag in Bosz de ideale coach om de schaal terug naar Eindhoven te halen. De Apeldoorner spraak bij zijn aanstelling dan ook de doelstelling uit om kampioen te worden, maar óók om Europees hoge ogen te gooien.

De eerste seizoenshelft zit erop en PSV is hard op weg om zich voor het eerst sinds 2018 weer tot kampioen van Nederland te kronen. De eerste zestien competitieduels werden allemaal gewonnen, waardoor de voorsprong op Feyenoord al tien punten is. Bovendien overwintert PSV in de Champions League. Zwart lijkt dan ook niet om Bosz heen te kunnen. “De nummer één in mijn lijst is denk ik de enige trainer ter wereld die al zijn competitiewedstrijden gewonnen heeft en dat is Bosz”, zegt de hoofdredacteur van Voetbal International op de eigen site. “Hoe hij het bij PSV voor elkaar heeft gekregen, hoe razendsnel hij het elftal naar zijn hand heeft gezet en het te laten spelen volgens zijn filosofie… Dat had ik eerlijk gezegd ook niet verwacht, dat het zó snel en zó makkelijk zou gaan.”

Complimenten voor Slot en Giménez

Zwart zet Bosz niet alleen boven Josep Guardiola, die met Manchester City de treble won, maar ook boven Slot. Laatstgenoemde loodste Feyenoord vorig seizoen naar het eerste kampioenschap sinds 2017. “Ik denk dat wat Feyenoord dit kalenderjaar heeft laten zien heel indrukwekkend is. In de Europa League hebben ze natuurlijk eigenlijk hartstikke goed gepresteerd. Dat ging op het laatste moment mis tegen AS Roma. Ze pakten het kampioenschap, wat natuurlijk een hele knappe prestatie is”, stelt Zwart, die Slot tijdens het trainingskamp gedurende het WK in Qatar de basis zag leggen voor de succesvolle tweede seizoenshelft.

“Slot heeft dat elftal in elkaar laten vallen en daarna krijg je een zomer waarin toch weer spelers vertrekken”, doelt Zwart op onder anderen Orkun Kökçü en Sebastian Szymański. “Je moet een nieuw team samenstellen en als je dan ziet welke ontwikkeling spelers onder hem maken… Dat laat wel zien dat Slot spelers laat renderen en presteren.” Zwart prijst de ontwikkeling van Quilindschy Hartman, Quinten Timber en Calvin Stengs, maar vooral die van Santiago Giménez. “Als we dit een jaar geleden hadden opgenomen, was hij nog de tweede spits achter Danilo omdat hij niet kon leveren in het drukzetten en meevoetballen wat eigenlijk nodig was. Maar kijk welke stappen hij heeft gezet en hoeveel geld hij nu waard is. Dat is wat een trainer als Slot doet met Feyenoord.”