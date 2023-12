'Probleemkind' van Ten Hag zorgt voor rigoureuze cultuurverandering binnen Manchester United

heeft het bestuur van Manchester United aan het denken gezet. Het ‘probleemkind’ in de selectie van Erik ten Hag heeft geen perspectief meer bij The Red Devils, maar is door zijn hoge salaris lastig te slijten. In de toekomst wil United hier op een andere manier mee omgaan, net zoals dat Arsenal dat sinds enkele jaren doet.

Manchester United wil Sancho in de winterstop verhuren, en Borussia Dortmund, Juventus en enkele Süper Lig-clubs toonden al belangstelling. Het probleem is echter dat het salaris van Sancho veel te hoog is. De aanvaller verdient in Engeland twintig miljoen euro per jaar, en dat vormt een obstakel voor geïnteresseerde clubs.

SkySports meldt dat Jim Ratcliffe, CEO van Ineos en toekomstig aandeelhouder van Manchester United, wil gaan voor een koerswijziging. De club wil bij contractonderhandelingen met nieuwe spelers een clausule laten opnemen waardoor het ontbinden van het uiteindelijke contract makkelijker verloopt. Arsenal voert dit beleid sinds enkele jaren.

Het moet voor Manchester United makkelijker worden om de contracten van overbodige spelers uit te kopen. Volgens Ratcliffe zou deze verandering bijdragen aan een positieve verandering in de kleedkamer en de standaard binnen de club verhogen. De softwaremiljardair is daarnaast van plan om te stoppen met het uitdelen van absurd dure contractverleningen.