Programma Eredivisie-clubs winterstop 2023/24: alle oefenwedstrijden en trainingskampen

Het is winterstop in de Eredivisie. Na de feestdagen beginnen de clubs aan de voorbereiding op het tweede deel van het seizoen. Waar worden de trainingskampen belegd? En hoe zien de oefenprogramma's eruit?

Ajax

Ajax gaat zich in Cádiz voorbereiden op de tweede seizoenshelft. De ploeg van trainer John van 't Schip bivakkeert van dinsdag 2 tot en met zondag 7 januari in de Spaanse stad. Het trainingskamp wordt op zondag afgesloten met een oefenwedstrijd tegen een nog onbekende tegenstander.

2 tot en met 7 januari: trainingskamp in Cádiz

7 januari: oefenwedstrijd tegen onbekende tegenstander

Almere City

Het lijkt erop dat Almere City zich op het eigen trainingscomplex gaat voorbereiden op de hervatting van de Eredivisie. De promovendus heeft in ieder geval geen plannen om naar het buitenland te gaan.

AZ

AZ zoekt na de feestdagen de Spaanse zon op. Van dinsdag 2 tot en met zaterdag 6 januari bevinden de Alkmaarders zich in Marbella en Estepona. Daar oefent AZ op zaterdag tegen Borussia Dortmund.

2 tot en met 6 januari: trainingskamp in Marbella en Estepona

6 januari om 15.00 uur: AZ - Borussia Dortmund

Excelsior

Excelsior slaat in Alicante (Spanje) de tenten uit. Daar verblijft de ploeg van trainer Marinus Dijkhuizen van woensdag 3 tot en met maandag 8 januari.

3 tot en met 8 januari: trainingskamp in Alicante

FC Twente

Net als veel andere clubs zoekt FC Twente begin januari de Spaanse zon op. Het trainingskamp vindt van dinsdag 2 tot en met maandag 8 januari plaats in Oliva, in de buurt van Valencia. Oefenwedstrijden zijn nog niet ingepland.

2 tot en met 8 januari: trainingskamp in Oliva

FC Utrecht

De voorbereiding op het tweede deel van het seizoen begint voor FC Utrecht bij het Real Club de Golf Campoamor in Spanje. De selectie komt daar op woensdag 3 januari aan en vertrekt daar op maandag 8 januari weer.

3 tot en met 8 januari: trainingskamp bij het Real Club de Golf Campoamor

FC Volendam

Als enige Eredivisie-club reist FC Volendam tijdens de winterbreak af naar Turkije. Daar verblijft de ploeg van Regilio Simons en Michael Dingsdag van dinsdag 2 tot en met dinsdag 9 januari. Er staan twee oefenwedstrijden op het programma. De speeldata en tegenstanders zijn nog niet bekend.

2 tot en met 9 januari: trainingskamp in Belek

Feyenoord

Feyenoord bereidt zich in Marbella voor op deel twee van het seizoen. Het vliegtuig naar Spanje stijgt op maandag 1 januari op en keert op zondag 7 januari terug. Volgens 1908.nl oefent de ploeg van trainer Arne Slot op 6 januari tegen een nog onbekende tegenstander.

1 tot en met 7 januari: trainingskamp in Marbella

6 januari: oefenwedstrijd tegen onbekende tegenstander

Fortuna Sittard

Fortuna Sittard lijkt in tegenstelling tot de meeste andere competitiegenoten gewoon in Nederland te blijven. Het is nog niet bekend of de Limburgers een oefenwedstrijd beleggen ter voorbereiding op de hervatting van de Eredivisie.

Go Ahead Eagles

Go Ahead Eagles gaat weliswaar op trainingskamp, maar blijft in Nederland. In Mierlo zal de huidige nummer zes van de Eredivisie zich klaarstomen voor het tweede deel van het seizoen. Daar verblijft de club uit Deventer van dinsdag 2 tot en met zaterdag 6 januari.

2 tot en met 6 januari: trainingskamp in Mierlo

Heracles Almelo

Net als Feyenoord is Heracles Almelo begin januari in Marbella te vinden. Daar gaat nieuwe hoofdtrainer Erwin van de Looi zijn spelers van 3 tot en met 8 januari beter leren kennen. Een dag eerder leidt hij, in Almelo, zijn eerste training. In Marbella oefent Heracles tegen PSV.

3 tot en met 8 januari: trainingskamp in Marbella

7 januari om 13.00 uur: PSV - Heracles Almelo

N.E.C.

N.E.C. vliegt op 2 januari naar Spanje, waar het een kleine week zal verblijven in het La Cala Golf Resort in Mijas. Op 7 januari vliegt de selectie terug naar Nederland. In Spanje zal tenminste één oefenwedstrijd worden gespeeld.

2 tot en met 7 januari: trainingskamp in Mijas

PEC Zwolle

PEC Zwolle stapt na de feestdagen in de bus naar Barsinghausen in Duitsland. Daar zal de ploeg van trainer Johnny Jansen van dinsdag 2 tot en met zaterdag 6 januari verblijven. Het trainingskamp wordt afgesloten met een oefenduel met VfL Osnabrück.

2 tot en met 6 januari: trainingskamp in Barsinghausen

6 januari om 13.00 uur: PEC Zwolle - VfL Osnabrück

PSV

PSV reist af naar Spanje om zich voor te bereiden op de tweede seizoenshelft. Estepona is van dinsdag 2 tot en met maandag 8 januari de uitvalsbasis van de koploper van de Eredivisie. PSV oefent daar op zondag 7 januari tegen Heracles Almelo en Hamburger SV. Het duel met Heracles wordt achter gesloten deuren gespeeld. Publiek is wel welkom bij de ontmoeting met Hamburger SV:

2 tot en met 8 januari: trainingskamp in Estepona

7 januari om 13.00 uur: PSV - Heracles Almelo

7 januari om 16.30 uur: PSV - Hamburger SV

RKC Waalwijk

RKC Waalwijk belegt als enige Eredivisie-club een trainingskamp in Marokko. Van dinsdag 2 tot en met zondag 7 januari zijn de Waalwijkers in Marrakech te vinden. Op zaterdag 6 januari wordt er geoefend tegen KACM.

2 tot en met 7 januari: trainingskamp in Marrakech

6 januari: RKC Waalwijk - KACM

SC Heerenveen

Net zoals een aantal andere clubs gaat Heerenveen tijdens de winterstop in Nederland op trainingskamp. Van vrijdag 5 tot en met zondag 7 januari verblijft de ploeg van trainer Kees van Wonderen in Tegelen. Het korte trainingskamp zal worden afgesloten met een oefenwedstrijd tegen een nog onbekende tegenstander.

5 tot en met 7 januari: trainingskamp in Tegelen

Sparta Rotterdam

Net als in het seizoen 2019/20 reist Sparta Rotterdam tijdens de winterstop af naar San Pedro del Pinatar in Spanje. Daar gaan de Rotterdammers zich van dinsdag 2 tot en met zondag 7 januari voorbereiden op de rest van het seizoen.

2 tot en met 7 januari: trainingskamp in San Pedro del Pinatar

Vitesse

Vitesse was van plan tijdens de winterstop aan de Algarve in Portugal te verblijven, maar heeft daar vanaf gezien. Het traditionele verblijf 'past niet goed' in de planning richting het tweede deel van het seizoen. Edward Sturing en zijn manschappen blijven zodoende in Nederland

