PSG haalt opgelucht adem en voorkomt Europese blamage: drama voor Newcastle United

Paris Saint-Germain mag opgelucht ademhalen. De Parijzenaren hebben de laatste groepswedstrijd met 1-1 gelijk weten te spelen tegen koploper Borussia Dortmund, waardoor ze zich verzekeren met de knock-outfase in de Champions League. Voor Newcastle United is donderdagavond ten opzichte van AC Milan het doek gevallen in de 'poule des doods'.

Het Signal Iduna Park was het decor voor een schitterend Champions League-affiche tussen Borussia Dortmund en Paris Saint-Germain. De Duitsers hadden zich al gekwalificeerd voor de volgende ronde, maar PSG was nog niet zeker van een vervolg in het miljardenbal. Daarvoor moest het vanavond winnen uit bij Dortmund of hopen op een gunstige uitslag bij de andere wedstrijd in deze poule tussen Newcastle United en AC Milan.

Het mag een wonder genoemd worden dat er in de eerste 45 minuten geen doelpunt is gevallen in Dortmund. Het tempo lag ongekend hoog, mede doordat Zweedse scheidsrechter Glenn Nyberg uitstekend floot en veel door liet spelen. Nadat Borussia Dortmund sterk begon met kansen via Marco Reus en Marius Wolf, nam PSG het heft in handen. De Parijzenaren kregen een karrenvracht aan megakansen in de eerste helft door gebruik te maken van het gebrek aan snelheid achterin bij de Schwarzgelben. Kylian Mbappé werd weggestuurd en omspeelde de doelman, maar met een fenomenale sliding wist Niklas Süle de bal van de lijn te halen. Even later schoot Bradley Barcola de bal met een krul op de paal en ook Randal Kolo Muani ging tweemaal alleen op de keeper af, maar hij wist Gregor Kobel niet te passeren. Aan de andere kant was ook Dortmund bezig met het opstapelen van grote kansen. Zo stelden Reus en Salih Ozcan met afstandsschoten Gianluigi Donnarumma op de proef en wist Karim Adeyemi van dichtbij een rebound niet te verzilveren. Ook ervaren rot Mats Hummels was tot twee keer toe heel dichtbij een doelpunt met het hoofd. Wonder boven wonder gingen beide ploegen met de brilstand richting de thee.

Waar de bal er in de eerste helft niet in wilde gaan, was het in het tweede bedrijf al snel raak. Achraf Hakimi ging in de fout en verloor achterin de bal. Niclas Füllkrug behield hierna het overzicht en speelde de vrijstaande Adeyemi aan die eenvoudig de openingstreffer voor zijn rekening mocht nemen. De Fransen moesten reageren en deden dit al heel snel. Barcola trok de bal voor vanaf de linkerkant richting Warren Zaïre-Emery. De zeventienjarige Fransman schoot de bal onberispelijk tegen het net om zo de broodnodige gelijkmaker te maken voor PSG. Een kwartier voor tijd dachten de Parijzenaren op voorsprong te komen via Kylian Mbappé. Hij ontsnapte aan de verdediging en faalde niet tegenover Kobel, maar de Franse superster stond net buitenspel dus er kon een streep door deze bevrijdende treffer. PSG bleef op jacht naar de overwinning, maar dit leverde alleen een kans op voor Barcola die vanuit een lastige hoek Kobel op zijn weg vond.

Dit gelijkspel bleek uiteindelijk genoeg voor overwintering in de Champions League voor de Fransen, vanwege de uitslag bij de andere groepswedstrijd. AC Milan won met 2-1 van Newcastle waardoor PSG op de tweede plek eindigt. Borussia Dortmund eindigt op de bovenste plek in de groep des doods en is daarmee dus een potentiële tegenstander voor PSV.

Newcastle United- AC Milan

Voor Newcastle United zit de Europese campagne erop. De Engelse ploeg was de underdog in Groep F, maar deed tot aan de laatste speelronde mee om overwintering. Door een doelpunt in de eerste helft van Joelinton stonden The Magpies zelfs op een virtuele overwintering in het miljardenbal, maar na een tweede helft, waarin Christian Pulisic en Samuel Chukwueze voor doelpunten zorgden, draaide AC Milan de stand om. De Italiaanse club gaat naar de Europa League.