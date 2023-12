Bakayoko springt in de bres voor ploeggenoot: 'Hij lokt het zelf wel graag uit, maar...'

PSV-aanvaller is in de bres gesprongen voor zijn ploeggenoot . Laatstgenoemde maakte afgelopen zomer de overstap van Club Brugge naar PSV en had niet veel tijd nodig om de Eindhovense harten te veroveren. In België staat Lang - Brugge buiten beschouwing gelaten - er een stuk minder goed op. Bakayoko kan daar met zijn hoofd niet bij.

Het is ongetwijfeld een van de spraakmakendste momenten op de Belgische velden in het voetbaljaar 2023. Club Brugge krijgt op 21 mei bezoek van Antwerp FC in de vijfde speelronde van de Champions’ play-offs, waarin vier ploegen strijden om de landstitel. Club Brugge doet dan eigenlijk al niet meer mee om het kampioenschap, maar is er alles aan gelegen om de Antwerpenaren daarvan te weerhouden. Blauw-Zwart verslaat de formatie van coach Mark van Bommel met 2-0, maar na afloop gaat het vooral over een akkefietje tussen Toby Alderweireld en Lang.

De oud-Ajacieden kregen het met elkaar aan de stok nadat Lang in de blessuretijd provocerend op de bal ging staan. Die actie werd niet gewaardeerd door Alderweireld, die verhaal ging halen bij de aanvaller. “Het hoort gewoon bij voetbal en ik ben gewoon zo’n speler. Als het je niet zint, moet je me maar aanpakken op het veld en je niet als een kleine baby gedragen”, zei Lang na afloop voor de camera van Eleven Sports. Het tekent niet alleen de voetballer Lang, maar ook de persoon die hij kan zijn. Recht voor z’n raap. In België was niet iedereen fan van hem. In vrijwel elk stadion keerden de supporters van de thuisclub zich wel tegen de dribbelaar van toen Club Brugge.

Bakayoko kan de negativiteit rond zijn ploeggenoot bij PSV echter niet plaatsen. “Niemand bij PSV begrijpt die negatieve perceptie rond zijn persoon in België”, zegt Bakayoko in gesprek met Het Laatste Nieuws. “Hij lokt het natuurlijk zelf wel graag uit, maar het is echt een lieve jongen. Als je hem niet begrijpt, heb je sowieso het foute beeld van hem. We komen keigoed overeen en praten dagelijks. Hij praat wel véél”, voegt de vleugelflitser van PSV er nog lachend aan toe. Heel vaak hebben Bakayoko en Lang nog niet gezamenlijk op het veld gestaan. Laatstgenoemde worstelde in de eerste seizoenshelft met zijn fitheid. “Ik kan niet wachten tot hij weer volledig fit is”, aldus Bakayoko.

Hoewel Lang pas veertien keer in actie kwam voor PSV, maakte hij volgens clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad al een ‘onwaarschijnlijk goede indruk’. Bakayoko stelt dat Lang niet alleen met de bal aan zijn voet belangrijk is voor de koploper van Nederland. Diens zelfvertrouwen en vastberadenheid hebben een positief effect op de rest van de groep. “Zeker. We zullen de focus van de competitie pas een beetje weghalen als we kampioen zijn. Niet eerder.”